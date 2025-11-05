Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 13:42
América busca a un defensa de la MLS con paso por Selección Colombia
Los Escarlatas, con chance de clasificar a cuadrangulares, ya trabajan en la conformación de su nómina para 2026.
América de Cali sigue planificando su plantilla para la próxima temporada y entre sus posibles refuerzos suena el nombre de Brayan Vera, lateral izquierdo colombiano que actualmente milita en el Real Salt Lake de la MLS.
De acuerdo con versiones de prensa cercanas al entorno del jugador, Vera no renovaría su contrato con el club estadounidense, el cual finaliza en diciembre de 2025. Esta situación habría despertado el interés del conjunto vallecaucano, que busca fortalecer su zona defensiva pensando en 2026.
¿Cómo le fue a Brayan Vera en América?
Brayan Vera, de 26 años y nacido en San Luis (Antioquia) ya vistió la camiseta del América entre 2022 y 2023, dejando un grato recuerdo entre los aficionados y el cuerpo técnico de entonces. En su paso por el club vallecaucano disputó 31 partidos oficiales y fue uno de los jugadores destacados.
Trayectoria de Brayan Vera
Antes de llegar al cuadro escarlata, Vera jugó en Leones de Itagüí -equipo con el que debutó profesionalmente-, y luego dio el salto al fútbol europeo, donde militó en Lecce y Cosenza de Italia.
Fuentes cercanas al América indican que el defensor es del gusto del técnico David González, quien continuará al frente del equipo para la próxima temporada y busca jugadores de jerarquía que ya conozcan la institución.
Además, se conoció que Vera estaría dispuesto a reducir parte de su salario para regresar al América, motivado por el cariño de la hinchada y el deseo de relanzar su carrera en el fútbol colombiano.
Brayan Vera fue convocado a Selección Colombia
En el ámbito internacional, Brayan Vera ha sido convocado en 17 ocasiones por las selecciones Colombia sub-20, sub-23 y absoluta, pues en su momento fue catalogado como uno de los mejores prospectos en su posición.
Por ahora, América de Cali mantiene el foco en la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, aunque las negociaciones con posibles refuerzos ya empiezan a tomar fuerza de cara al próximo año.
