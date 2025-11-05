América busca a un defensa de la MLS con paso por Selección Colombia

América de Cali sigue planificando su plantilla para la próxima temporada y entre sus posibles refuerzos suena el nombre de Brayan Vera, lateral izquierdo colombiano que actualmente milita en el Real Salt Lake de la MLS.

De acuerdo con versiones de prensa cercanas al entorno del jugador, Vera no renovaría su contrato con el club estadounidense, el cual finaliza en diciembre de 2025. Esta situación habría despertado el interés del conjunto vallecaucano, que busca fortalecer su zona defensiva pensando en 2026.

¿Cómo le fue a Brayan Vera en América?

Brayan Vera, de 26 años y nacido en San Luis (Antioquia) ya vistió la camiseta del América entre 2022 y 2023, dejando un grato recuerdo entre los aficionados y el cuerpo técnico de entonces. En su paso por el club vallecaucano disputó 31 partidos oficiales y fue uno de los jugadores destacados.

Trayectoria de Brayan Vera

Antes de llegar al cuadro escarlata, Vera jugó en Leones de Itagüí -equipo con el que debutó profesionalmente-, y luego dio el salto al fútbol europeo, donde militó en Lecce y Cosenza de Italia.