Lun, 10/11/2025 - 16:07
América quiere dar el golpe en el mercado: Figura de Santa Fe muy cerca
América ya piensa en 2026 y querría hacerse con uno de los mejores jugadores del equipo cardenal.
El mercado de fichajes en el fútbol colombiano empieza a moverse y América de Cali parece decidido a dar un golpe importante antes de cerrar el año. Todo indica que una de las figuras de Independiente Santa Fe en este 2025, está a punto de vestirse de rojo para la temporada 2026.
El jugador termina contrato con el club bogotano el 31 de diciembre, y su renovación parece complicada. Según informó Carlos Augusto Londoño todo indica que las negociaciones están muy avanzadas.
América quiere reforzarse con jerarquía para 2026
Según informó Londoño, América de Cali le haría a Harold Santiago Mosquera una oferta difícil de rechazar, con un salario muy importante, impulsada directamente por Tulio Gómez, máximo accionista del club. La idea del cuerpo técnico de David González es sumar experiencia y desequilibrio por las bandas para competir tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores 2026.
Santa Fe, por su parte, se enfrenta a una situación complicada: el presidente del club no estaría dispuesto a igualar la propuesta del conjunto escarlata. De concretarse la salida, sería la primera gran baja del equipo capitalino de cara al próximo año, justo cuando busca reforzarse para afrontar el torneo internacional.
Mosquera, agradecido con Santa Fe ante un futuro incierto
Tras el triunfo ante Cali, Mosquera habló sobre su situación contractual y dejó entrever que su salida está muy cerca.
“Gracias a la gente por el cariño. Independientemente de lo que vaya a pasar, siempre me he entregado al máximo y quedaré con mucha gratitud para esta institución”, expresó el jugador bogotano.
A sus 30 años, Harold Santiago Mosquera vive uno de sus mejores momentos futbolísticos desde su regreso al fútbol colombiano. Si se confirma su traspaso, América sumaría un refuerzo de peso para una temporada en la que buscará recuperar protagonismo local e internacional.
