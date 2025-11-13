Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 07:27
América recibe buena noticia con jugador para el cierre de Liga BetPlay
América de Cali llega a los cuadrangulares de la Liga BetPlay con un alta importante en la plantilla.
América se recuperó de buena manera en la Liga BetPlay desde que el estratega antioqueño, David González, asumió el cargo tras la salida de Diego Raimondi a mitad del semestre de clausura.
Por el momento es uno de los equipo más destacados del cierre de la primera fase, completando una racha de cinco victorias consecutivas, aunque aún sin un cupo asegurado en los cuadrangulares finales, por lo que el regreso de una gran figura como lo es Josen Escobar es un golpe anímico importante que les puede llegar a consolidar un lugar dentro de los 8 mejores.
Le puede interesar: Referente del América de Cali dirigirá a la selección de Venezuela
Josen Escobar se recuperó y vuelve a la convocatoria de América
La 'joya' de 20 años presentó un cuadro de amigdalitis que lo alejó de las canchas durante los partidos más recientes. Estuvo hospitalizado y salió del recinto médico con normalidad. De hecho, en las últimas sesiones de entrenamiento del América, el mediocampista estuvo junto con sus compañeros.
El volante samario no hizo parte de la convocatoria frente a Atlético Nacional por las semifinales de la Copa BetPlay, tampoco estuvo en la lista de convocados contra Boyacá Chicó en la fecha pendiente el jueves 6 de noviembre y se perdió también un duelo importante ante Unión Magdalena.
Sin embargo, para el marco de la fecha 20, a través de las redes sociales del club, se vio nuevamente su nombre en la lista de convocados. Esta noticia es importante para América, no solo porque es un partido de "vida o muerte" por la clasificación, sino porque también sería un refuerzo importante para los cuadrangulares finales.
📋 Los convocados por el profe David González para enfrentar mañana a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. 🇦🇹 pic.twitter.com/7nl9jM5udT— América de Cali (@AmericadeCali) November 13, 2025
En otras noticias: Harold Santiago respondió a los rumores de su salida de Santa Fe
Lea también: Un ídolo de América es candidato a ser el nuevo técnico de Santa Fe
¿Cómo llega América en la tabla de posiciones a la fecha 20?
América de Cali llega a la última jornada ubicado en la séptima casilla con 29 unidades y oportunidades claras de obtener su clasificación a la siguiente instancia, pero está obligado a ganar o esperar a lo que pueda pasar con los partidos entre Santa Fe vs Alianza y Águilas vs Tolima.
Fuente
Antena 2