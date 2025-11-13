América recibe buena noticia con jugador para el cierre de Liga BetPlay

América se recuperó de buena manera en la Liga BetPlay desde que el estratega antioqueño, David González, asumió el cargo tras la salida de Diego Raimondi a mitad del semestre de clausura.

Por el momento es uno de los equipo más destacados del cierre de la primera fase, completando una racha de cinco victorias consecutivas, aunque aún sin un cupo asegurado en los cuadrangulares finales, por lo que el regreso de una gran figura como lo es Josen Escobar es un golpe anímico importante que les puede llegar a consolidar un lugar dentro de los 8 mejores.

Le puede interesar: Referente del América de Cali dirigirá a la selección de Venezuela

Josen Escobar se recuperó y vuelve a la convocatoria de América

La 'joya' de 20 años presentó un cuadro de amigdalitis que lo alejó de las canchas durante los partidos más recientes. Estuvo hospitalizado y salió del recinto médico con normalidad. De hecho, en las últimas sesiones de entrenamiento del América, el mediocampista estuvo junto con sus compañeros.

El volante samario no hizo parte de la convocatoria frente a Atlético Nacional por las semifinales de la Copa BetPlay, tampoco estuvo en la lista de convocados contra Boyacá Chicó en la fecha pendiente el jueves 6 de noviembre y se perdió también un duelo importante ante Unión Magdalena.