América regresa al Pascual Guerrero: fecha, horario y rival confirmado

Poco a poco el Mundial Femenino Sub-20 está llegando a su final y con ello, se abren los estadios para Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios, Fortaleza, La Equidad y América de Cali. De hecho, el Metropolitano de Techo ya culminó participación en la Copa del Mundo y tanto los atezados como aseguradores han podido regresar a su tradicional recinto deportivo.

En el caso del América de Cali, la situación ha sido más sensible en el arranque del segundo semestre. Pues, el calendario puso a los dirigidos por Jorge ‘Polilla’ Da Silva debutando en condición de visitante contra Águilas Doradas y Atlético Nacional. Luego llegó la seguidilla de partidos que no pudieron disputar en el Pascual Guerrero por el Mundial Femenino.

Justamente, este miércoles 18 de septiembre, termina la participación del Pascual Guerrero en la Copa del Mundo y ya se trabaja para el regreso del América de Cali, que, a lo largo de este torneo ha encontrado alternativas para sus encuentros en condición de local. Aplazando juegos o buscando una sede momentánea que encontraron en Palmira y en Villavicencio.

América terminó su paso en el Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio con puntaje perfecto. El llano les vino bien gracias a tres victorias ante Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Deportivo Pereira, todos por el mismo resultado (1-0). Saldrán de un estadio que los deja en la segunda posición de la Liga BetPlay y esperan en su fortín hacer lo mismo.

AMÉRICA CONFIRMÓ SU PRIMER PARTIDO EN EL PASCUAL GUERRERO

Después de meses sin poder jugar en su recinto deportivo tradicional, América se alista para volver al Olímpico Pascual Guerrero, pero su estreno en casa en la Liga BetPlay se demorará un poco más, dado que el regreso será por los octavos de final de la Copa BetPlay.

La DIMAYOR decidió aplazar el partido de los octavos de final de la Copa BetPlay entre Millonarios vs Atlético Bucaramanga por la imposibilidad de utilizar el Nemesio Camacho El Campín. El ente que regula los torneos del fútbol colombiano también confirmó las fechas de América vs La Equidad y del Deportivo Cali vs Fortaleza.

El Pascual Guerrero será sede del partido entre América de Cali vs La Equidad por los octavos de final de la Copa BetPlay. El partido será el miércoles 25 de septiembre, dos meses después de que el elenco escarlata salió del Valle del Cauca para jugar en estadios alternos. Ese mismo día, en el recinto del Deportivo Cali, los azucareros recibirán a Fortaleza con la necesidad de darle vuelta al marcador.

Por su parte, en la Liga BetPlay, el regreso del América de Cali en el Pascual Guerrero sería en la fecha 12 cuando reciban la visita de Fortaleza. Dicho partido todavía no tiene fecha confirmada, pero sería tentativamente el fin de semana del 29 de septiembre.