Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 06:19
América remonta y se mantiene más vivo que nunca para el cierre de Liga
América consiguió un importante triunfo frente al Junior por Liga.
El conjunto escarlata logró una victoria clave por 2-1 ante el Junior de Barranquilla, en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Francisco Rivera Escobar, correspondiente a la Liga BetPlay. Los dirigidos por Alexander Escobar, mostraron carácter y determinación para revertir un marcador adverso y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.
Un primer tiempo intenso y con gol en propia puerta
Desde los primeros minutos, el partido fue de ida y vuelta. Guillermo Paiva y Rafael Carrascal probaron a los arqueros con remates de media distancia, mientras que el duelo en el mediocampo se tornaba cada vez más físico. El momento determinante del primer tiempo llegó al minuto 41, cuando Yimmi Chará, en una desafortunada jugada, anotó en propia puerta y puso en ventaja al América de Cali.
El ritmo no bajó, con oportunidades de Jan Lucumí y Carlos Esparragoza, aunque el marcador se mantuvo 1-0 al descanso. La tensión y las amonestaciones a Guillermo Paiva y Guillermo Celis reflejaron la intensidad del duelo entre dos equipos con estilos opuestos, pero igual de ambiciosos.
Remontada, VAR y un final de infarto
La segunda parte arrancó con modificaciones en Junior, que buscaba mayor profundidad con el ingreso de Bryan Castrillón. Precisamente el extremo sería protagonista al marcar el empate 1-1 al minuto 64, tras una asistencia de Yimmi Chará. Sin embargo, el VAR tuvo su momento de protagonismo al anular un gol de Andrés Roa que pudo haber devuelto la ventaja al local.
Lejos de bajar los brazos, el América de Cali encontró su recompensa en el tramo final. Al minuto 82, Luis Ramos se vistió de héroe con un remate cruzado que se coló en la escuadra, tras una precisa asistencia de Cristian Barrios. Los minutos finales fueron de sufrimiento para los de Escobar, pero el pitazo final desató la euforia en el Francisco Rivera Escobar.
América revive sus aspiraciones y Junior cede terreno
Con esta victoria, el América de Cali alcanzó los 23 puntos, igualando en la novena posición a Alianza FC y manteniendo vivo el sueño de clasificación. Por su parte, Junior se mantiene en el tercer puesto con 31 unidades, empatado con Deportivo Independiente Medellín y Fortaleza CEIF, pero pierde margen en la lucha por el liderato.
El próximo reto para los escarlatas será ante Boyacá Chicó, seguido por Unión Magdalena e Independiente Medellín, mientras que el conjunto barranquillero enfrentará a Santa Fe, Fortaleza CEIF y Atlético Nacional.
El América demostró jerarquía, carácter y temple para sobreponerse a la adversidad, en un partido que tuvo de todo: goles, VAR, intensidad y emoción hasta el último segundo.
Fuente
Antena 2