América remonta y se mantiene más vivo que nunca para el cierre de Liga

Un primer tiempo intenso y con gol en propia puerta

Desde los primeros minutos, el partido fue de ida y vuelta. Guillermo Paiva y Rafael Carrascal probaron a los arqueros con remates de media distancia, mientras que el duelo en el mediocampo se tornaba cada vez más físico. El momento determinante del primer tiempo llegó al minuto 41, cuando Yimmi Chará, en una desafortunada jugada, anotó en propia puerta y puso en ventaja al América de Cali.

El ritmo no bajó, con oportunidades de Jan Lucumí y Carlos Esparragoza, aunque el marcador se mantuvo 1-0 al descanso. La tensión y las amonestaciones a Guillermo Paiva y Guillermo Celis reflejaron la intensidad del duelo entre dos equipos con estilos opuestos, pero igual de ambiciosos.