América renunciaría a la Liga Betplay y fija el reto de David González

América de Cali anunció el pasado martes 9 de septiembre la llegada de David González como su nuevo entrenador, un reto enorme para el técnico antioqueño de 43 años, que vivirá su cuarta experiencia en propiedad en el fútbol colombiano.

El contrato va inicialmente hasta junio de 2026, con la meta clara de levantar títulos y meter al equipo en torneos internacionales. Si los objetivos se cumplen, podría extenderse un año más, hasta junio de 2027.

Primer problema para David González en América

Eso sí, hay un detalle: por reglamento, el DT no podrá estar en la línea técnica durante lo que queda de la Liga Betplay, pues ya dirigió a Millonarios en este mismo campeonato. Así las cosas, deberá seguir los partidos desde un palco, mientras Alex Escobar será la voz desde el banquillo.

Asimismo, se ha elaborado un plan de acción para el nuevo entrenador de América, partiendo de la incómoda posición del equipo en la actual Liga Betplay, pues marcha en la última posición.