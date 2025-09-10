América renunciaría a la Liga Betplay y fija el reto de David González
El entrenador antioqueño ya está presto para iniciar trabajos con los Diablos Rojos.
América de Cali anunció el pasado martes 9 de septiembre la llegada de David González como su nuevo entrenador, un reto enorme para el técnico antioqueño de 43 años, que vivirá su cuarta experiencia en propiedad en el fútbol colombiano.
El contrato va inicialmente hasta junio de 2026, con la meta clara de levantar títulos y meter al equipo en torneos internacionales. Si los objetivos se cumplen, podría extenderse un año más, hasta junio de 2027.
Primer problema para David González en América
Eso sí, hay un detalle: por reglamento, el DT no podrá estar en la línea técnica durante lo que queda de la Liga Betplay, pues ya dirigió a Millonarios en este mismo campeonato. Así las cosas, deberá seguir los partidos desde un palco, mientras Alex Escobar será la voz desde el banquillo.
Asimismo, se ha elaborado un plan de acción para el nuevo entrenador de América, partiendo de la incómoda posición del equipo en la actual Liga Betplay, pues marcha en la última posición.
Por ende, se habla sobre la posible 'renuncia' de América al título de la Liga Betplay, ya que tendría que sumar al menos 24 de los 36 puntos en disputa para meterse en cuadrangulares. La intención ahora sería apostarle al título de Copa Betplay.
Y es que en la Copa Betplay el América está bien 'parado', pues la semana anterior clasificó a cuartos de final, y ahora se medirá con Junior de Barranquilla en esta instancia.
Cabe recordar que el objetivo de América es conseguir cupo a un torneo internacional en 2026, y dado lo difícil que parece conseguir el título de Liga Betplay o una buena ubicación en la tabla de reclasificación, luchará por ser campeón de Copa Betplay y asegurar así su participación en Copa Sudamericana del año próximo.
Las estadísticas recientes de David González en Millonarios
David González dejó números aceptables en Millonarios: 34 partidos, 14 victorias y un 51 % de rendimiento, aunque con varias deudas pendientes. Ahora, en América, buscará cambiar la página y escribir una nueva historia.