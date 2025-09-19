América repunta en Liga frente al Once: Estas fueron las reacciones

Que se viene ahora

La victoria frente a Once Caldas representa un respiro importante para el América, que venía de semanas complicadas y necesitaba con urgencia sumar de a tres. Más allá del marcador, el equipo mostró carácter para aguantar los momentos difíciles del partido y sacar adelante un resultado que le permite recuperar confianza y acercarse en la tabla. Este triunfo también da un mensaje positivo a la afición, que esperaba una reacción en el campo y vio un equipo más comprometido.

Ahora el reto será mantener la regularidad y no quedarse solo con esta alegría momentánea. América deberá aprovechar el envión anímico para corregir errores, seguir afinando su idea de juego y encarar con mayor solidez los próximos compromisos. La lucha por meterse entre los ocho sigue siendo complicada, pero victorias como la de hoy demuestran que el equipo aún tiene vida y que, con entrega y continuidad, puede aspirar a revertir el semestre.