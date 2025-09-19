Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 23:04
América repunta en Liga frente al Once: Estas fueron las reacciones
Tras el partido se vivieron situaciones muy diferentes en rueda de prensa.
América venció 2-1 a Once Caldas en el partido por la fecha 12 de la liga Betplay, en un partido cerrado en el que el conjunto escarlata fue muy superior, logró hacerse con la victoria después de casi 2 meses sin ganar.
Con nómina alterna el Once afrontó el partido, mientras América llegó con la necesidad de sumar los tres puntos para seguir confiando en una clasificación titánica.
Once Caldas con más de 9 suplentes
El arriero en rueda de prensa hizo mucho énfasis en el poco descanso que tuvo el equipo después del partido de Sudamericana, sin embargo, resaltó el trabajo de los 11 elegidos y se fue tranquilo pese a la derrota pensando en Copa.
La nómina alterna ha jugado varios partidos ya, descansamos unos que jugaron en Ecuador, Este grupo nos ha costado por viajes, el equipo cambia cuando entran los titulares, es duro se pierde este partido, pero faltan varios.
Por otro lado el América confiados en recuperar
Describieron como alarmante la situación del primer tiempo, una primera mitad donde América fue muy superior pero no se pudo dar el gol, sin embargo, la segunda parte se mejoró notoriamente y Alex Escobar destacó de gran manera la labor de David González.
El análisis de David González fue fundamental para que rindiéramos como rendimos, muy felices por el triunfo. Las indicaciones de David fueron fundamentales, hay que seguir el mismo camino, el primer tiempo fuimos muy superiores.
Que se viene ahora
La victoria frente a Once Caldas representa un respiro importante para el América, que venía de semanas complicadas y necesitaba con urgencia sumar de a tres. Más allá del marcador, el equipo mostró carácter para aguantar los momentos difíciles del partido y sacar adelante un resultado que le permite recuperar confianza y acercarse en la tabla. Este triunfo también da un mensaje positivo a la afición, que esperaba una reacción en el campo y vio un equipo más comprometido.
Ahora el reto será mantener la regularidad y no quedarse solo con esta alegría momentánea. América deberá aprovechar el envión anímico para corregir errores, seguir afinando su idea de juego y encarar con mayor solidez los próximos compromisos. La lucha por meterse entre los ocho sigue siendo complicada, pero victorias como la de hoy demuestran que el equipo aún tiene vida y que, con entrega y continuidad, puede aspirar a revertir el semestre.
Fuente
Antena 2