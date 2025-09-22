América respira; jugador no estará en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia

En las últimas horas se dio a conocer la convocatoria oficial de la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile desde el 27 de septiembre al 19 de octubre de este año.

En el listado avalado por el técnico César Torres, aparecen varios nombres de jugadores que militan en clubes del fútbol colombiano, especialmente de Atlético Nacional y América de Cali, conjunto escarlata que pudo tener hasta cuatro bajas en su nómina, pero que finalmente solo sufrirá tres.

