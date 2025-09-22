Actualizado:
América respira; jugador no estará en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia
El equipo 'escarlata' tiene incluidos a varios jugadores en la lista de convocados.
En las últimas horas se dio a conocer la convocatoria oficial de la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile desde el 27 de septiembre al 19 de octubre de este año.
En el listado avalado por el técnico César Torres, aparecen varios nombres de jugadores que militan en clubes del fútbol colombiano, especialmente de Atlético Nacional y América de Cali, conjunto escarlata que pudo tener hasta cuatro bajas en su nómina, pero que finalmente solo sufrirá tres.
El jugador del América que no fue convocado al Mundial Sub-20
El equipo ‘Tricolor’ tendrá en total cinco delanteros para lo que será la cita orbital, dejando de lado a un atacante del América de Cali, se trata de Yojan Garcés ‘Papula’, quien a sus 19 años ha disputado de momento 6 partidos con el conjunto escarlata en la presente Liga BetPlay y se sospechaba podía estar incluido en el listado de la Selección Colombia Sub-20.
El jugador nacido en el Valle del Cauca se quedará en Cali y a las órdenes del técnico David González para lo que serán los próximos partidos del América, que viene de vencer por 2-1 al Once Caldas y seguir con algunas chances de obtener clasificación a los cuadrangulares.
Los jugadores del América que sí tendrán presencia en el Mundial Sub-20
Pese a la ausencia de ‘Papula’, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ sigue aportando gran cantidad de jugadores a las Selección Colombia Sub-20, allí aparecen los mediocampistas Kéner González, Joel Romero y José Cavadía.
Por otro lado, en lo que respecta a los delanterosm el técnico César Torres decidió incluir a Néiser Villarreal (Millonarios), Emilio Aristizábal (Fortaleza), Jhon Rentería (Sarmiento), Óscar Perea (AVS Futebol SAD de Portugal) y Joel Canchimbo (Junior).
