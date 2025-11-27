Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 20:35
América sueña y DIM sufre; tabla de posiciones del grupo A tras la tercera fecha
El equipo escarlata se impuso y dejó al equipo 'poderoso' al borde de la eliminación.
Ha concluido la fecha 3 de los cuadrangulares en la presente edición de la Liga BetPlay, donde el último partido en tener acción fue protagonizado por el América de Cali y el Deportivo Independiente Medellín, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
El partido no defraudó y regaló a dos equipos con serias intenciones de atacar, buscando los tres puntos necesarios para acercarse al liderato del grupo A, duelo donde América abrió el marcador al minuto 19 con gol de Tilman Palacios, sin embargo, Medellín colocaría el 1-1 gracias a Brayan León en el segundo tiempo.
Cuando todo pintaba para quedarse en un empate, Medellín sufrió la expulsión de Kevin Mantilla al minuto 81, lo que impulsó al equipo escarlata para ir al ataque, una intención que le daría sus frutos con gol de Adrián Ramos al 89, que le dio el primer triunfo al América en estos cuadrangulares.
Lea también: Liga Betplay: tres jugadores salen de un equipo en plenos cuadrangulares
En otras noticias: ¿Nacional mereció el triunfo ante Junior?
Cuadrangular A: tabla de posiciones tras la fecha 3
En el otro partido del grupo se enfrentaban Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, duelo que se llevó a cabo en el estadio de Ditaires por la imposibilidad de usar el Atanasio Girardot ante el concierto de J Balvin en aquel recinto deportivo.
El partido estuvo lleno de emociones y dejó como figura al arquero Mauro Silveira, quien evitó varias pelotas de gol de Nacional para soportar el 1-1 en el marcador, resultado que deja así el grupo:
1. Junior | 5 puntos (+1 en diferencia de gol)
2. Atlético Nacional | 5 puntos (+1 en diferencia de gol)
3. América de Cali | 4 puntos (0 en diferencia de gol)
4. Independiente Medellín | 1 punto (-2 en diferencia de gol)
¿Cómo se jugará la fecha 4 en el cuadrangular A?
Los próximos partidos en este grupo serán los mismos que los disputados recientemente, solo que la condición de local cambiará, dejando a Junior como local ante Nacional, duelo que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde.
Por su parte, el compromiso entre Medellín y el América de Cali se llevará a cabo el próximo lunes 1 de diciembre a partir de las 8 de la noche, duelo que tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot.
Fuente
Antena 2