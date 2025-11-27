América sueña y DIM sufre; tabla de posiciones del grupo A tras la tercera fecha

Ha concluido la fecha 3 de los cuadrangulares en la presente edición de la Liga BetPlay, donde el último partido en tener acción fue protagonizado por el América de Cali y el Deportivo Independiente Medellín, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El partido no defraudó y regaló a dos equipos con serias intenciones de atacar, buscando los tres puntos necesarios para acercarse al liderato del grupo A, duelo donde América abrió el marcador al minuto 19 con gol de Tilman Palacios, sin embargo, Medellín colocaría el 1-1 gracias a Brayan León en el segundo tiempo.

Cuando todo pintaba para quedarse en un empate, Medellín sufrió la expulsión de Kevin Mantilla al minuto 81, lo que impulsó al equipo escarlata para ir al ataque, una intención que le daría sus frutos con gol de Adrián Ramos al 89, que le dio el primer triunfo al América en estos cuadrangulares.

