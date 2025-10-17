América rompió con todo e hizo inesperada solicitud antes del clásico

A pocas horas del clásico vallecaucano correspondiente a la fecha 16 de la Liga Betplay, América de Cali emitió un comunicado oficial en el que informó sobre una solicitud elevada a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. El club pidió la presencia de veedores arbitrales durante el desarrollo del encuentro ante el Deportivo Cali, programado para este sábado 18 de octubre.

En el pronunciamiento, la institución explicó que la solicitud busca acompañamiento y supervisión en el arbitraje del compromiso, con el objetivo de fortalecer los estándares de transparencia y neutralidad que exige un partido de esta magnitud.

América señaló que el clásico entre ambos equipos es uno de los encuentros de mayor relevancia del fútbol colombiano, por su historia y la atención mediática que genera. En ese sentido, el club destacó la importancia de garantizar que el espectáculo deportivo se desarrolle bajo condiciones de integridad y confianza.