Vie, 17/10/2025 - 16:29
América rompió con todo e hizo inesperada solicitud antes del clásico
América y Cali se medirán este sábado 18 de octubre.
A pocas horas del clásico vallecaucano correspondiente a la fecha 16 de la Liga Betplay, América de Cali emitió un comunicado oficial en el que informó sobre una solicitud elevada a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. El club pidió la presencia de veedores arbitrales durante el desarrollo del encuentro ante el Deportivo Cali, programado para este sábado 18 de octubre.
En el pronunciamiento, la institución explicó que la solicitud busca acompañamiento y supervisión en el arbitraje del compromiso, con el objetivo de fortalecer los estándares de transparencia y neutralidad que exige un partido de esta magnitud.
América señaló que el clásico entre ambos equipos es uno de los encuentros de mayor relevancia del fútbol colombiano, por su historia y la atención mediática que genera. En ese sentido, el club destacó la importancia de garantizar que el espectáculo deportivo se desarrolle bajo condiciones de integridad y confianza.
En el comunicado, la entidad escarlata manifestó su respeto hacia el árbitro designado y hacia la Comisión Arbitral, reiterando su confianza en la labor de quienes estarán encargados de impartir justicia en el compromiso. Además, resaltó su convicción de que el duelo será dirigido con profesionalismo, responsabilidad y apego a los valores del juego limpio.
No obstante, el club subrayó que la presencia de veedores arbitrales contribuiría significativamente a fortalecer la confianza en el arbitraje, garantizar la transparencia y salvaguardar la integridad del encuentro. América sostuvo que esta medida busca asegurar que el partido se dispute dentro de un marco de respeto y neutralidad, en concordancia con los principios que promueve el fútbol profesional colombiano.
Esto deja claro que el conjunto 'escarlata' pide total transparencia en el compromiso que arbitrará Jhon Ospina.
