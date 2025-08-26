América rompió el mercado: fichó volante con pasado en la Juventus

A Gabriel Raimondi no le ha ido para nada bien en esta experiencia con el América de Cali. El club está en las posiciones de abajo, pese a haberse armado con jugadores de recorrido como Jhon Murillo o Dylan Borrero. Las ausencias de Duván Vergara y de Juan Fernando Quintero han hecho de las suyas.

Bajo este panorama y el difícil momento que vive el timonel técnico argentino eliminados de la Copa Sudamericana y lejos de las posiciones de los cuadrangulares en la Liga BetPlay, América optó por el mercado de fichajes de jugadores libres con una ficha de experiencia en Selección Colombia y en la Serie A de Italia.

Se trata nada más ni nada menos que del polivalente jugador, Andrés Tello. El volante, que también sabe lo que es jugar por las bandas como un extremo o como lateral está a nada de ser nuevo fichaje del América de Cali para afrontar lo que resta de esta Liga BetPlay con la necesidad de salir de las posiciones de abajo.

ANDRÉS TELLO FIRMARÁ EL MIÉRCOLES SU CONTRATO CON AMÉRICA DE CALI

Después de su buen rendimiento con Envigado, Andrés Tello fue confirmado como el nuevo fichaje de la Juventus de Turín de Italia. El equipo turinés apostó por el colombiano que no tuvo su mejor rendimiento ni las mejores oportunidades en la escuadra absoluta.

Andrés Tello firmó con la ‘Vecchia Signora’ y apenas pudo estar en un encuentro ante Borussia Dortmund, pero no fue un encuentro oficial. Fue relegado al equipo juvenil en donde aportó con siete presencias. Aunque no pudo consolidarse en el club, continuó su carrera en Italia.

Fue cedido al Cagliari, Empoli, Bari, Benevento, Catania y Salernitana. En total alcanzó a jugar 248 partidos en todo su recorrido en Italia. Además, fue ficha clave del ascenso del Cagliari y del Benevento a la Serie A. Con la Juventus, pese a no haber jugado de manera oficial, ganó la Supercopa de Italia en 2015 siendo suplente.

De acuerdo con información de Mariano Olsen, Andrés Tello, de 28 años está cerca de ser nuevo jugador del América de Cali. Llegará por el mercado de jugadores libres. Se estima que, a partir del miércoles 27 de agosto, mismo día que el club enfrentará de visitante a Atlético Bucaramanga por la Copa BetPlay.

¿POR CUÁNTO TIEMPO FIRMARÁ ANDRÉS TELLO?

Se espera que el miércoles 27 de agosto quede todo definido entre las partes para que Andrés Tello firme su contrato, pase los exámenes médicos y se ponga la camiseta de un equipo necesitado en la Liga BetPlay.

Esta será la segunda experiencia en la liga colombiana de Andrés Tello, jugador de la Selección Colombia Sub-20. Sus inicios fueron en Envigado y ahora con 28 años firmará un contrato por un año con el América de Cali. La duración de su vínculo irá hasta junio de 2026.