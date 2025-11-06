América saca ventajas con Millonarios: tabla de reclasificación de Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2025-II continúa con muchas cosas por definir a falta de solo dos fechas para terminar la fase regular. Quienes no logren clasificar a los cuadrangulares semifinales se despedirán completamente y pondrán en duda su participación en copas internacionales.

Y es que, hay varios necesitados en la clasificación y en la tabla de reclasificación, especialmente América de Cali, Junior y Millonarios. De esos tres, el cuadro albiazul tiene mínimas chances de clasificar, pero ya se ven muy lejanas esas ilusiones. Los barranquilleros necesitan sacar un punto en las dos salidas que tienen para asegurar la clasificación y los escarlatas deberán ganar lo que les queda.

Por partido pendiente de la decimoctava jornada de la Liga BetPlay, América de Cali se impuso en el Estadio la Independencia contra Boyacá Chicó. Los ‘Ajedrezados’ no habían perdido ningún partido en condición de local. Con la victoria de 2-0, le meten presión a Junior y a Millonarios en la tabla de reclasificación.

EL AMÉRICA SUEÑA CON MANTENERSE EN COPA INTERNACIONAL

Esta victoria del América permite que David González y Alex Escobar sigan ilusionados con la posibilidad de jugar los cuadrangulares y con la opción de sellar un tiquete para afrontar la Copa Sudamericana. Con 26 unidades, los vallecaucanos necesitarán sumar de a tres ante Unión Magdalena y frente al Medellín para jugar las finales.

En ese caso, América podría pelear por el título que les daría la clasificación para la Copa Libertadores que es el máximo objetivo de cualquier equipo del continente sudamericano.

Al haber sumado de a tres en el partido pendiente, América sacó una ventaja frente al Junior de Barranquilla y a Millonarios. Los escarlatas están en la cuarta casilla con 74 puntos, cinco más que atlanticenses y bogotanos, por lo cual, se harían inalcanzables en la Fecha 19 de la Liga BetPlay.

América también sueña con la Libertadores, pues, realmente, no quedó para nada lejos de la segunda posición con apenas tres puntos de diferencia frente a Atlético Nacional que mantiene dicha posición. David González y Alex Escobar necesitan las seis unidades sí o sí para pelear por los dos frentes, la clasificación a cuadrangulares y sellar cupo a copa internacional.

TABLA DE LA RECLASIFICACIÓN ANTES DE LA FECHA 19

1. Independiente Medellín | 81 puntos (clasificado a fase de previa de Libertadores)

2. Atlético Nacional | 77 puntos (clasificado a fase previa de Libertadores)

3. Deportes Tolima | 76 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

4. América de Cali | 71 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

5. Santa Fe | 74 puntos (clasificado a fase de grupos de Libertadores por ser campeón)

6. Junior de Barranquilla | 69 puntos (clasificado a la Copa Sudamericana) | +13 DG

7. Millonarios | 69 puntos | +10 DG

8. Atlético Bucaramanga | 63 puntos

9. Once Caldas | 59 puntos