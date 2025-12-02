América sacó un punto de Medellín: "Ir a Barranquilla a jugarnos la vida"

Las sensaciones del partido y el valor del punto

Escobar fue claro desde el inicio, aunque el plan era ganar, el empate no es un mal negocio en una plaza tan complicada.

“Tuvimos los deseos de ganar el juego, pero lo más importante fue la actitud del equipo, muy buena y con los deseos de competir”, dijo en rueda de prensa.

El entrenador resaltó que pese a no obtener la victoria, el punto deja al equipo con opciones reales de clasificación: “Es un punto que nos deja con una gran posibilidad. Tenemos que ir a Barranquilla a jugarnos la vida, ojalá este punto nos sirva para cumplir el objetivo. Lo que habló el profe David fue muy importante”.

También valoró la unidad del grupo y la forma en que el plantel ha encarado la fase semifinal: “El equipo ha trabajado de una gran manera, el grupo está muy unido y tenemos esa hambre de estar en la final. Con mucha humildad hemos encarado este cuadrangular y estamos dando la pelea”.