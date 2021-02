América se acerca a los 8: tabla de posiciones Liga Betplay iniciando la fecha 6

Este viernes se dio apertura a la fecha 6 de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano con tres importantes partidos que generaron varios movimientos en la tabla de posiciones.

A primera hora, Patriotas venció como visitante a Deportivo Pereira y salió del fondo de la tabla, mientras que los matecañas están muy comprometidos en la zona roja del descenso.

Más adelante, Alianza Petrolera y Once Caldas protagonizaron un aburrido empate en Barrancabermeja dejando a ambos equipos incómodos en la tabla de posiciones y fuera del grupo de los 8.

Entretanto, la jornada culminó con una buena victoria de América de Cali visitando a Boyacá Chicó en Tunja y acercándose al grupo de los 8 con dos partidos menos en su calendario.

Vea AQUÍ la tabla de posiciones de Liga Betplay

Tabla de posiciones, Liga Betplay, fecha 6:

1. Deportivo Cali 13 pts

2. Junior 12pts

3. Atlético Nacional 10 pts

4. Millonarios 10pts (-1PJ)

5. Santa Fe 9pts (-1PJ)

6. Deportes Tolima 8pts (-1PJ)

7. La Equidad 8pts

8. Jaguares 7pts

____________

9. Medellín 7pts

10. Pasto 6pts (-1PJ)

11. Once Caldas 5pts

12. América de Cali 5 pts (-1PJ)

13. Bucaramanga 5pts

14. Rionegro Águilas 5 pts (-1PJ)

15. Patriotas 4pts

La jornada 6 se completa de la siguiente manera:

Sábado: La Equidad vs Millonarios, Deportivo Cali vs Rionegro Águilas, Envigado vs Junior

Domingo: Santa Fe vs Bucaramanga, Medellín vs Jaguares, Deportivo Pasto vs Tolima.