Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 22:23
América se acerca a los ocho; tabla de posiciones tras su victoria ante Pasto
Los 'Diablos Rojos' obtienen su primera victoria de visitante en este certamen.
América de Cali y Deportivo Pasto se colocaban al día en el calendario de la presente Liga BetPlay, jugando este miércoles 24 de septiembre el partido de la fecha 3 que fue aplazado y que estaba pendiente por disputarse.
El compromiso disputado en el Estadio Departamental Libertad de la ciudad de Pasto presentó la victoria por 2-0 del América de Cali en condición de visitante, un resultado que deja al cuadro escarlata en la pelea por entrar a los cuadrangulares.
América se acerca al grupo de los ocho en la Liga BetPlay
El conjunto dirigido por el técnico David González consigue su segundo triunfo consecutivo en esta competencia luego de vencer por 2-1 a Once Caldas en la fecha anterior, con goles de Jorge Carrascal y otro de Nicolás Gil en su propia puerta, el América logra llegar a los 13 puntos y subir varios puestos en la tabla de posiciones.
El conjunto de los ‘diablos rojos’ consiguió un triunfo muy importante en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente fase del torneo, saliendo del fondo de la tabla y ya pensando en lo que será el duelo de la fecha 13, donde enfrentarán a Envigado el próximo domingo en el Estadio Pascual Guerrero.
Cabe mencionar que el único partido que está pendiente por disputarse para que todos los equipos queden al día en el calendario de la Liga BetPlay es el protagonizado por Águilas Doradas y el conjunto del Independiente Medellín.
Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II
1. Bucaramanga | +11 | 24 puntos
2. Junior | +8 | 22 puntos
3. Medellín | +6 | 21 puntos
4. Fortaleza | +6 | 21 puntos
5. Nacional | +7 | 20 puntos
6. Tolima | +5 | 20 puntos
7. Llaneros | 0 | 18 puntos
8. Deportivo Cali | +1 | 17 puntos
9. Santa Fe | +1 | 17 puntos
10. Pereira | 0 | 16 puntos
11. Alianza | -2 | 16 puntos
12. Millonarios | -3 | 14 puntos
13. América de Cali | -1 | 13 puntos
14. Once Caldas | -3 | 13 puntos
15. Envigado | -2 | 12 puntos
16. Águilas Doradas | -4 | 11 puntos
17. Unión Magdalena | -8 | 11 puntos
18. Boyacá Chicó | -8 | 11 puntos
19. La Equidad | -8 | 11 puntos
20. Deportivo Pasto | -4 | 10 puntos
Fuente
Antena 2