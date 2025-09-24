América se acerca a los ocho; tabla de posiciones tras su victoria ante Pasto

América se acerca al grupo de los ocho en la Liga BetPlay

El conjunto dirigido por el técnico David González consigue su segundo triunfo consecutivo en esta competencia luego de vencer por 2-1 a Once Caldas en la fecha anterior, con goles de Jorge Carrascal y otro de Nicolás Gil en su propia puerta, el América logra llegar a los 13 puntos y subir varios puestos en la tabla de posiciones.

El conjunto de los ‘diablos rojos’ consiguió un triunfo muy importante en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente fase del torneo, saliendo del fondo de la tabla y ya pensando en lo que será el duelo de la fecha 13, donde enfrentarán a Envigado el próximo domingo en el Estadio Pascual Guerrero.

Cabe mencionar que el único partido que está pendiente por disputarse para que todos los equipos queden al día en el calendario de la Liga BetPlay es el protagonizado por Águilas Doradas y el conjunto del Independiente Medellín.