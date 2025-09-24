Cargando contenido

Deportivo Pasto y América de Cali en duelo por Liga BetPlay 2025-I
Futbolistas del Deportivo Pasto y América de Cali
X: @AmericadeCali
Liga Betplay
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 22:23

América se acerca a los ocho; tabla de posiciones tras su victoria ante Pasto

Los 'Diablos Rojos' obtienen su primera victoria de visitante en este certamen.

América de Cali y Deportivo Pasto se colocaban al día en el calendario de la presente Liga BetPlay, jugando este miércoles 24 de septiembre el partido de la fecha 3 que fue aplazado y que estaba pendiente por disputarse. 

El compromiso disputado en el Estadio Departamental Libertad de la ciudad de Pasto presentó la victoria por 2-0 del América de Cali en condición de visitante, un resultado que deja al cuadro escarlata en la pelea por entrar a los cuadrangulares. 

América se acerca al grupo de los ocho en la Liga BetPlay 

El conjunto dirigido por el técnico David González consigue su segundo triunfo consecutivo en esta competencia luego de vencer por 2-1 a Once Caldas en la fecha anterior, con goles de Jorge Carrascal y otro de Nicolás Gil en su propia puerta, el América logra llegar a los 13 puntos y subir varios puestos en la tabla de posiciones. 

El conjunto de los ‘diablos rojos’ consiguió un triunfo muy importante en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente fase del torneo, saliendo del fondo de la tabla y ya pensando en lo que será el duelo de la fecha 13, donde enfrentarán a Envigado el próximo domingo en el Estadio Pascual Guerrero. 

Cabe mencionar que el único partido que está pendiente por disputarse para que todos los equipos queden al día en el calendario de la Liga BetPlay es el protagonizado por Águilas Doradas y el conjunto del Independiente Medellín. 

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II 

1. Bucaramanga | +11 | 24 puntos 
2. Junior | +8 | 22 puntos 
3. Medellín | +6 | 21 puntos 
4. Fortaleza | +6 | 21 puntos 
5. Nacional | +7 | 20 puntos 
6. Tolima | +5 | 20 puntos 
7. Llaneros | 0 | 18 puntos  
8. Deportivo Cali | +1 | 17 puntos 
9. Santa Fe | +1 | 17 puntos 
10. Pereira | 0 | 16 puntos 
11. Alianza | -2 | 16 puntos 
12. Millonarios | -3 | 14 puntos 
13. América de Cali | -1 | 13 puntos  
14. Once Caldas | -3 | 13 puntos  
15. Envigado | -2 | 12 puntos 
16. Águilas Doradas | -4 | 11 puntos  
17. Unión Magdalena | -8 | 11 puntos 
18. Boyacá Chicó | -8 | 11 puntos  
19. La Equidad | -8 | 11 puntos 
20. Deportivo Pasto | -4 | 10 puntos  

