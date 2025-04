América se adelanta al segundo semestre: confirman el regreso de un ídolo

Durante este semestre, América de Cali ha demostrado ser un equipo compacto en todas sus líneas. La llegada de Juan Fernando Quintero Paniagua le ha dado más talento al mediocampo y un respiro para jugadores como Duván Vergara, Cristian Barrios y Rodrigo Holgado por la sociedad que han creado.

En la decimocuarta jornada, América podría empezar a definir su clasificación, siempre y cuando, supere en condición de local a Millonarios que visitará Cali con varias bajas dentro del plantel por continuas lesiones que han sufrido David González y sus dirigidos.

Jorge ‘Polilla’' Da Silva no podrá tener en cuenta a Juan Fernando Quintero que se fue expulsado contra Envigado y que, de acuerdo con la DIMAYOR, deberá pagar dos fechas, perdiéndose así el clásico contra Millonarios y la visita ante La Equidad de la fecha 15. Regresará para la 16 ante su acérrimo rival, Deportivo Cali.

A falta de fechas claves para clasificar al selecto grupo de los ocho y con escasas unidades para definir su boleto a los cuadrangulares semifinales, América celebra su primer ‘fichaje’ de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay. Se adelantan de todas las posibilidades y ya piensan en la otra mitad del 2025.

EL ESPERADO REGRESO DE UN ÍDOLO QUE TENDRÁ AMÉRICA EN EL SEGUNDO SEMESTRE

Desde que arrancó la Liga BetPlay 2025-I, Jorge Da Silva decidió no inscribir al guardameta venezolano, Joel Graterol por la lesión de ruptura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Se enfocó en su recuperación, antes que pensar en arriesgar para ser parte de este torneo.

Sin embargo, poco a poco, avanza a gran velocidad su recuperación y podría estar más pronto en las canchas. Ya no será para este semestre, pues no lo inscribieron en la competencia. Jorge Soto se ha adueñado del arco y ha tenido más confianza con respecto a la manera como había llegado el ex portero de Envigado FC. Además, alterna con Santiago Silva, arquero uruguayo.

Los escarlatas aguardan por el regreso de Joel Graterol, que en entrevista con Zona Libre de Humo dio claves sobre su estado y su vuelta a las canchas, “con el favor de Dios ya estaré listo para el segundo semestre. Ya estoy con ritmo en la cancha, trabajos normalizados en mi posición... uno como jugador trabaja con pasión y con bastante empeño para lograr objetivos, pero quedarse por fuera por lesión, es bastante molesto, es maluco”.

En ese orden de ideas, América ya tendría listo el regreso de uno de los grandes ídolos y campeón con la institución para el segundo semestre. Ese sería el primer fichaje para el otro torneo pensando también en conseguir una nueva estrella. Graterol la tendrá difícil, pues, Jorge Soto ha custodiado bien el arco y se sumaría para competir por el puesto.