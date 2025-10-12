América se aferra a la ilusión: Estas son las cuentas para clasificar

No hay margen de error

Con la victoria de ayer, América de Cali volvió a respirar y mantiene viva la ilusión de meterse en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El equipo mostró carácter para sacar adelante un partido clave y reencontrarse con el triunfo justo cuando más lo necesitaba. La afición volvió a ilusionarse al ver a un América más combativo y con mejor funcionamiento ofensivo, recuperando algo del espíritu que lo caracterizó en temporadas pasadas.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complicado: los “Diablos Rojos” necesitan ganar los cinco partidos restantes si quieren asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. El margen de error no existe y cada fecha será una auténtica final. El reto ahora está en mantener la regularidad y el nivel mostrado en esta última jornada, para convertir la esperanza en una verdadera remontada en la recta final del campeonato.