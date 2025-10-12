Actualizado:
Dom, 12/10/2025 - 11:43
América se aferra a la ilusión: Estas son las cuentas para clasificar
América consiguió una importantísima victoria que lo mantiene con vida.
En el partido por la fecha 15 de la liga Betplay, América se impuso 3-2 en un dramático partido frente a La Equidad. Los dirigidos por David González lograron un triunfo clave después de que al minuto 93 Yojan Garcés pusiera el tercero y definitivo. Ahora con más ilusión que otra cosa mantienen todavía viva la posibilidad de meterse dentro de los ocho mejores.
Estas son las cuentas que tiene que hacer la "mechita" para meterse a cuadrangulares.
No hay margen de error
Con la victoria de ayer, América de Cali volvió a respirar y mantiene viva la ilusión de meterse en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El equipo mostró carácter para sacar adelante un partido clave y reencontrarse con el triunfo justo cuando más lo necesitaba. La afición volvió a ilusionarse al ver a un América más combativo y con mejor funcionamiento ofensivo, recuperando algo del espíritu que lo caracterizó en temporadas pasadas.
Sin embargo, el panorama sigue siendo complicado: los “Diablos Rojos” necesitan ganar los cinco partidos restantes si quieren asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. El margen de error no existe y cada fecha será una auténtica final. El reto ahora está en mantener la regularidad y el nivel mostrado en esta última jornada, para convertir la esperanza en una verdadera remontada en la recta final del campeonato.
Esto le queda América
Para lograr la clasificación el conjunto americano tendrá que ganar sus 5 partidos restantes, 5 fechas que serán a muerte para el equipo de Cali y en las que enfrentarán partidos complicados.
La próxima fecha se vendrá con el clásico cuando visiten al Cali, después recibirán a Junior que es uno de los mejores equipos de este semestre, a partir de ahí vienen dos partidos que en el papel son más accesibles, Chicó en tunja y Unión en Cali para terminar la fase de todos contra todos visitando a Medellín.
Fuente
Antena 2