América pone a Raimondi contra las cuerdas: fecha límite para definir su continuidad

América de Cali atraviesa uno de sus momentos más complicados en la temporada y la continuidad de Gabriel Raimondi como director técnico está en serio cuestionamiento.

La presión sobre el entrenador argentino aumenta debido a los malos resultados recientes, que han generado un ambiente de incertidumbre entre los hinchas y la dirigencia. El proyecto, que en un inicio generó altas expectativas, hoy parece tambalear, y cada partido se ha convertido en una verdadera final para el equipo escarlata.

Durante las últimas jornadas, el rendimiento de los diablos rojos ha estado marcado por la falta de efectividad ofensiva y una defensa vulnerable, lo que ha impedido que el equipo logre una regularidad en la Liga BetPlay.

Pese a contar con una plantilla competitiva, los planteamientos de Raimondi no han dado los resultados esperados, y el club se ha alejado de los primeros lugares de la tabla. La frustración entre los seguidores americanos crece, mientras que la prensa especializada cuestiona el rumbo del proyecto y exige cambios urgentes.

El ambiente alrededor del equipo refleja una creciente inconformidad. A pesar de los esfuerzos del cuerpo técnico, la realidad es que el América no logra imponer un estilo de juego que le permita dominar a sus rivales con claridad.

La situación se agravó tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Fluminense y el empate en el clásico ante Atlético Nacional por la fecha 8 de la Liga BetPlay. Estos resultados fueron un golpe duro para las aspiraciones del club, que esperaba avanzar en el torneo internacional y consolidarse en el campeonato local.

La directiva escarlata, encabezada por Marcela Gómez, ya tiene definido un plan de acción en caso de que la situación no mejore de inmediato. Los dirigentes consideran que la paciencia con el cuerpo técnico se ha agotado y que los próximos partidos serán determinantes para decidir su futuro.

De acuerdo con las decisiones internas, si el América es eliminado en los octavos de final de la Copa BetPlay contra Bucaramanga y no consigue un triunfo en su visita a Alianza Valledupar por la Liga, el ciclo de Raimondi llegará a su fin. Esta postura refleja la urgencia del club por evitar que la temporada se pierda por completo y responde al descontento de la afición con el rendimiento mostrado hasta ahora.

En este contexto, el equipo se alista para una semana que puede marcar un antes y un después en su campaña. El primer reto será este miércoles 27 de agosto, cuando América visite al Atlético Bucaramanga en el partido de ida por los octavos de final de la Copa BetPlay.

Este compromiso no solo es una oportunidad para revertir la crisis, sino también una obligación para mantener con vida las aspiraciones del club en todos los frentes. Un mal resultado podría precipitar la salida del entrenador, mientras que una victoria daría un poco de oxígeno y confianza de cara a los próximos retos.

El futuro de Gabriel Raimondi está en la cuerda floja, y el margen de error se ha reducido al mínimo. América necesita reencontrar su mejor versión si quiere evitar una ruptura en el proyecto deportivo. Los próximos encuentros serán decisivos para definir el rumbo de la institución, que se juega más que los puntos.