¿América se colgó? Las cuentas y el duro calendario para entrar a los 8 de la Liga BetPlay

América de Cali desperdició una buena opción de meterse al grupo de los ocho luego de perder en condición de local ante Deportivo Independiente Medellín y se mantuvo décimo con 19 puntos luego de cuatro victorias, siete empates y dos derrotas y con un complicado calendario para las últimas jornadas de la Liga BetPlay Dimayor.

Al conjunto 'escarlata' le restan cinco partidos, de los cuales tres serán en casa en el estadio Pascual Guerrero y dos en condición de visitantes de los cuales tendría se sumar, mínimo, diez unidades, para estar entre los ocho clubes que clasificarán a la siguiente fase del certamen.

Lea también: La confesión de Guimaraes: ¿América o Nacional? ¿a quién prefiere?

América iniciará la disputa de compromisos determinantes el domingo 28 de marzo visitante a Alianza Petrolera, que en el papel sería un encuentro ganable teniendo en cuenta la mala campaña que ha hecho el equipo de Barrancabermeja (tiene tres puntos y sin victorias).

Posteriormente, en la jornada 16, el conjunto vallecaucano recibirá en Cali a Millonarios, en lo que sería un duelo clave teniendo en cuenta que son dos instituciones que están luchando por entrar a los ocho.

En la fecha 17, América volverá a jugar en casa, pero en esta ocasión ante La Equidad. El equipo capitalino está en la parte alta de la tabla y llegaría a este compromiso con la clasificación asegurada.

Le puede interesar: América sigue a la espera: lo que dijo Adrián Ramos de su nueva lesión

En las dos últimas jornadas, los vallecaucanos visitarán a Jaguares, que está en una curva descendente y recibirá a Deportes Tolima, que está en la pelea por clasificar.

Calendario de América en la Liga BetPlay:

Vs. Alianza Petrolera - visitante

Vs. Millonarios - local

Vs. La Equidad - local

Vs. Jaguares - visitante

Vs. Tolima - local