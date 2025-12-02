América se fija en un exjugador de Millonarios campeón de liga con Gamero

Aunque el equipo del América de Cali está actualmente disputando los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, el conjunto ‘escarlata’ no descuida lo que será la siguiente temporada, donde las directivas van analizando posibles incorporaciones a su nómina de jugadores.

El equipo dirigido por el técnico David González viene de empatar 1-1 ante el Deportivo Independiente Medellín y sigue con chances de avanzar a la final del torneo, incluso, depende de sí mismo para hacerlo si llega a ganar los dos partidos restantes y supera a Junior en diferencia de gol en un hipotético empate de puntos.

