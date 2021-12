"América se mermó mucho": Hernán Torres, expulsión de Malagón y duelo con Osorio

Deportes Tolima venció en el Manuel Murillo Torres al América de Cali en la segunda fecha de los cuadrangulares. El elenco ‘Pijao’ sigue con su racha de victorias y se consolidó como líder del grupo B tras conseguir puntaje perfecto, seis puntos de seis posibles.

Por tal razón, el estratega Hernán Torres en la rueda de prensa resaltó la victoria contundente ante los ‘escarlatas’ que se vieron mermados tras la expulsión de Jerson Malagón: “Indiscutiblemente, un hombre menos en estos partidos finales marca la diferencia, pienso que América se mermó mucho con la expulsión. Nos dio posibilidades en la mitad de la cancha, pudimos generar mucho con Daniel Cataño y lo aprovechamos”.

Asimismo, el tolimense agregó que “no se puede ocultar que siempre que hay diferencia con un hombre menos, no es lo mismo jugar 10 contra once que estar en el campo once contra once". Por otra parte, Hernán resaltó que ante América “fue un partido de final, táctico e inteligente", pues les permitió lideran en solitario su grupo donde también están Millonarios y Alianza Petrolera.

Hay que recordar que en la primera jornada, Tolima goleó en Barrancabermeja al elenco petrolero.

La tercera fecha será un duelo crucial, pues los ‘Pijaos’ recibirá a Millonarios en su casa y tendrán el objetivo de quedarse con los tres puntos para soñar con regresar a una nueva final del FPC.