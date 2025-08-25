América se queda sin delanteros para el clásico vs Cali: se conoció razón

Gabriel Raimondi dejó claro después del empate a un gol contra Atlético Nacional que su trabajo en América de Cali no está en duda y que seguirá, dado que los jugadores siguen al pie de la letra lo que el cuerpo técnico les pide. Pese a los resultados y el mal momento, también afirmó que han sido superiores en algunos partidos, tanto así que no encontró mucha diferencia con los partidos ante Fluminense de la Sudamericana.

Lo que le viene a América son dos vibrantes partidos de la Copa BetPlay ante Atlético Bucaramanga, luego enfrentará a Alianza y posteriormente, le vendrá el clásico frente al Deportivo Cali. Para la vuelta ante el elenco bumangués y contra los azucareros, el cuadro escarlata no tendría disponible a dos de sus grandes delanteros.

Sin duda alguna, la baja de Rodrigo Holgado y de Luis Ramos, que viene ganándole la pelea al argentino con titularidades y con goles será sensible para encarar el clásico en la décima fecha de la Liga BetPlay. América debe ganar los próximos partidos para poder salir de la mala racha y aspirar a la clasificación.

RODRIGO HOLGADO Y LUIS RAMOS NO PODRÁN JUGAR EL CLÁSICO

Las próximas fechas de América de Cali se cruzan con las Eliminatorias y con la Fecha FIFA de selecciones internacionales. En ese sentido, los escarlatas no podrán tener a Rodrigo Holgado ni a Luis Ramos ante Bucaramanga en la vuelta de la Copa BetPlay el 3 de septiembre, ni tampoco en el clásico vallecaucano que será cuatro días más tarde.

La explicación pasa porque Luis Ramos fue convocado en la selección de Perú para afrontar las dos últimas fechas ante Uruguay y Paraguay en donde esperan contar con un goleador en busca de cerrar de la mejor manera la competencia con aspiraciones de clasificar al Mundial por repechaje. Rodrigo Holgado también fue citado con Malasia para los amistosos ante Singapur y Palestina.

Sin Rodrigo Holgado ni Luis Ramos, seguramente, Gabriel Raimondi tendrá a Jan Lucumí y a Yojan Garcés, este último, delantero juvenil de buenas cifras cuando le han dado la confianza.

RODRIGO HOLGADO PODRÍA IRSE DEL AMÉRICA DE CALI

Mucho se ha hablado de la posible salida de Rodrigo Holgado del América de Cali, que, pese a los rumores que lo relacionan con Talleres de Córdoba, el delantero argentino sigue enfocado en el cuadro escarlata y sumó minutos en el segundo tiempo contra Atlético Nacional.

Según medio partidarios de Talleres, las negociaciones con Rodrigo Holgado están avanzadas a falta de arreglar entre los clubes, pero que con el delantero argentino ya todo estaba adelantado. En ese sentido, no ha habido mayores novedades acerca de la salida de Holgado.

Talleres de Córdoba también está detrás de Gonzalo Lencina en dado caso que no salga lo de Rodrigo Holgado. El atacante del Deportes Tolima ha levantado interés por sus buenos números en la Liga BetPlay y sería la segunda opción. Ni América ni el elenco tolimense tienen ganas de salir de los dos argentinos.