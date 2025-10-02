América se quedó sin delanteros en Liga BetPlay: hay nuevo portazo

Con la necesidad de sellar la clasificación para los cuadrangulares de la Liga BetPlay, América tendrá que superar a Millonarios en la fecha 14 y después tendrá que recibir la visita de La Equidad en busca de recortar distancias con respecto al octavo para intentar meterse dentro del selecto grupo de los ocho.

Infortunadamente para el América de Cali, todo se vino abajo a finales de septiembre cuando la FIFA notificó que Rodrigo Holgado había falsificado documentos en la última convocatoria con la selección de Malasia, y que, a la espera de la posibilidad de apelar, el jugador estaría doce meses por fuera de las canchas.

Bajo ese panorama, el club se quedó sin uno de sus delanteros y en esa lista quedaban Luis Ramos, Adrián Ramos y Yojan ‘Papula’ Garcés que no ha tenido el efecto deseado en sus presencias en la cancha. La FIFA le dio el portazo al América por la sanción de Rodrigo Holgado, pero no será la única para los próximos partidos de la Liga BetPlay.

EL AMÉRICA SE QUEDA SIN LUIS RAMOS POR CONVOCATORIA DE PERÚ

Primero lo de Rodrigo Holgado con la sanción de la FIFA. Segundo, el regreso de Joel Graterol a la selección de Venezuela para enfrentar a Argentina y Belice en la Fecha FIFA de octubre. Ahí estaría Jorge Soto para cubrir la salida de Graterol por la convocatoria de la ‘Vinotinto’.

Al igual que con el tema de Joel Graterol, la selección de Perú confirmó su convocatoria para enfrentar a Chile en la Fecha FIFA durante el mes de octubre. Luis Ramos, delantero peruano fue citado por Manuel Barreto que tendrá que afianzarse en la ‘Bicolor’ pensando en el cambio generacional.

Luis Ramos deberá concentrar en los próximos días con la selección de Perú que enfrentará a Chile el próximo viernes 10 de octubre en el Clásico del Pacífico. En ese sentido, Ramos se perdería los partidos contra Millonarios el martes 7 de octubre y el de La Equidad el 11 de octubre.

LAS ALTERNATIVAS DE AMÉRICA DE CALI PARA SUPLIR A LUIS RAMOS Y RODRIGO HOLGADO

En las posibilidades que tiene el América de Cali entran dos jugadores que no han tenido la regularidad deseada. El primero sería Adrián Ramos que regresó al equipo y que volvería a ser titular después de partidos siendo suplente e ingresando en los complementos.

Adrián Ramos sería la gran opción para David González y Alex Escobar, pero no sería la única posibilidad. Además de ‘Adriancho’ podría aparecer Yojan Garcés que ha sido muy discutido en su posición por la poca pegada que ha podido tener a lo largo de esta Liga BetPlay. No fue convocado para el Mundial Sub-20 y podría ser la carta para la Liga por la convocatoria de Luis Ramos.