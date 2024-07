América se quedó sin fichaje: “no se va a dar, decidieron otras cosas”

Para nadie es un secreto que la afición de América de Cali ya puede celebrar con la llegada de Duván Vergara como la flamante contratación para afrontar el segundo semestre y pelear por el título. Además de Duván, oficializaron la llegada del defensor central con pasado en Selección Colombia, Éder Álvarez Balanta. Experimentado, y con trayectoria en la Bundesliga, el zaguero es una de las grandes altas en el Fútbol Profesional Colombiano.

También, confirmaron a Luis Felipe Gómez y a Yerson Candelo, uno proveniente del fútbol de Portugal, y el otro llega de Brasil. Un mercado de fichajes que ilusiona, pero que parece no está totalmente cerrado. Sin embargo, uno de los jugadores que tenía todo para llegar a la institución, tanto el anhelo como el acuerdo total, confirmó que no será posible firmar con América.

De hecho, en su anterior equipo ya le habían hecho la respectiva despedida como uno de los jugadores más importantes. Por esto, prometía mucho en América de Cali. Con el pasar de los días, se fue alejando la posibilidad de llegar al club caleño por algunos detalles en la transferencia que ambos clubes querían.

FICHAJE CAÍDO EN EL AMÉRICA DE CALI

En el programa, Gracias X Venir de Antena 2, Quique Barona, periodista del mismo medio en Cali, afirmó que, Jeisson Quiñones estaba completamente listo, “es esperado en la capital vallecaucana”, además en Águilas Doradas ya le hicieron despedida al ser uno de los jugadores más importantes y queridos en dicha institución. No obstante, se supo que América mandó cambiada lo que parecía cerrado.

Antena 2 Cali entrevistó a Jeisson Quiñones, que explicó los detalles de su no llegada al club escarlata. “El sueño en mí sigue intacto, pero para el hincha, para el equipo, no se va a poder dar. No se llegó a un acuerdo, se hicieron las cosas en Águilas Doradas bien”, inició el zaguero.

Posteriormente, explicó la verdadera razón, “América al final decidió un préstamo que no era lo que pretendía el equipo, pero bueno, seguimos trabajando para algún día estar en las filas del América de Cali”. Aseveró que inicialmente era una venta total de tres años de contrato por el 70% de los derechos deportivos, pero poco a poco, se dedujeron muchas cosas y hubo irregularidades para la firma, según Jeisson.

“Muchas cosas frustraron y dañaron el sueño de llegar al América”, sentenció Jeisson Quiñones, que ya había hablado con Jorge ‘Polilla’ Da Silva y era del gusto del uruguayo.