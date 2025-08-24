Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 15:44
América sentencia el futuro de Raimondi antes del clásico contra Nacional
América se juega todo en un clásico clave para encaminarse en la Liga Betplay.
América de Cali vive un ambiente cargado de tensión y expectativa. El equipo escarlata no ha tenido el arranque de temporada que su afición esperaba, y las críticas apuntan directamente al técnico Gabriel Raimondi, quien afrontará este domingo un duelo crucial ante Atlético Nacional en una nueva edición del clásico del fútbol colombiano. El resultado de este partido podría definir de manera definitiva el futuro del estratega argentino al frente del conjunto vallecaucano.
El paso de Raimondi por el América ha sido una montaña rusa de emociones. Cuando asumió el cargo, logró imprimirle al equipo una idea de juego que ilusionó a la hinchada, con presión alta, posesión y una propuesta ofensiva llamativa.
Lea también: Gandolfi pone mano firme en Nacional: decisión clave ante América
En otras noticias
Alerta en América: figura se iría en plena Liga
Sin embargo, en las últimas semanas esa identidad se ha diluido, dejando resultados poco alentadores tanto en el ámbito local como internacional. El golpe más fuerte llegó en la Copa Sudamericana, donde el América dejó una imagen deslucida y fue eliminado en los octavos de final a manos de Fluminense, con una serie en la que los brasileños fueron ampliamente superiores.
A partir de esta situación, la directiva americana ha tomado una postura clara: si Raimondi no consigue la victoria en el clásico frente a Nacional, su ciclo llegará a su fin. Las fuentes cercanas a la institución confirman que el cuerpo directivo considera que el equipo perdió gran parte del nivel mostrado en el primer semestre y que los resultados recientes no respaldan el proyecto del argentino. La derrota ante Fluminense, sumada al pobre desempeño en la Liga BetPlay, donde América apenas suma cuatro puntos, han encendido todas las alarmas en el club.
La preocupación no es menor. América se encuentra en los últimos lugares de la tabla, y aunque todavía hay tiempo para remontar y luchar por la clasificación a los cuadrangulares, los dirigentes no quieren prolongar una crisis que podría comprometer los objetivos de la temporada.
Por eso, el duelo ante Nacional no será uno más: será la oportunidad de Raimondi para demostrar que puede revertir la situación, o el punto final de su proceso en el banquillo rojo.
📋 Los convocados por el profesor Gabriel Raimondi para enfrentar mañana a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero. ⚽ pic.twitter.com/1NT93LrYl3— América de Cali (@AmericadeCali) August 24, 2025
El clásico contra Atlético Nacional siempre tiene un condimento especial, pero esta vez el contexto lo convierte en una verdadera final para el cuerpo técnico americano. Un triunfo no solo le daría un respiro al estratega, sino que también podría revitalizar al grupo y devolverle la confianza a una hinchada que exige resultados.
Por el contrario, un empate o una derrota abrirían la puerta a un cambio inmediato de entrenador, con la dirigencia ya explorando alternativas para reemplazar al argentino en caso de que se confirme su salida.
Le puede interesar: Nacional recibe rechazo de campeón del Mundial con Argentina: cambio de planes
Este domingo en el Pascual Guerrero no solo se disputarán tres puntos, sino el futuro de un proyecto que pende de un hilo. Gabriel Raimondi sabe que se juega mucho más que un clásico: se juega su continuidad y la posibilidad de enderezar el camino de un América que no admite más tropiezos en este semestre.
Fuente
Antena 2