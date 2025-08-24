Sin embargo, en las últimas semanas esa identidad se ha diluido, dejando resultados poco alentadores tanto en el ámbito local como internacional. El golpe más fuerte llegó en la Copa Sudamericana, donde el América dejó una imagen deslucida y fue eliminado en los octavos de final a manos de Fluminense, con una serie en la que los brasileños fueron ampliamente superiores.

A partir de esta situación, la directiva americana ha tomado una postura clara: si Raimondi no consigue la victoria en el clásico frente a Nacional, su ciclo llegará a su fin. Las fuentes cercanas a la institución confirman que el cuerpo directivo considera que el equipo perdió gran parte del nivel mostrado en el primer semestre y que los resultados recientes no respaldan el proyecto del argentino. La derrota ante Fluminense, sumada al pobre desempeño en la Liga BetPlay, donde América apenas suma cuatro puntos, han encendido todas las alarmas en el club.

La preocupación no es menor. América se encuentra en los últimos lugares de la tabla, y aunque todavía hay tiempo para remontar y luchar por la clasificación a los cuadrangulares, los dirigentes no quieren prolongar una crisis que podría comprometer los objetivos de la temporada.

Por eso, el duelo ante Nacional no será uno más: será la oportunidad de Raimondi para demostrar que puede revertir la situación, o el punto final de su proceso en el banquillo rojo.