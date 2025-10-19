Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 08:56
América sueña con los cuadrangulares: nuevas cuentas para clasificar
El equipo 'escarlata' mantuvo vivas sus opciones después de derrotar a Deportivo Cali.
América mantuvo vivas sus opciones de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de derrotar en la fecha 16 en condición de visita a Deportivo Cali con marcador de 2-0 en condición de visita.
Con esta victoria, el equipo 'escarlata' se ubica en la décima posición del campeonato con 20 puntos, luego de cinco triunfos, cinco empates y seis derrotas.
Teniendo en cuenta los rivales que le restan en las próximas cuatro fechas, América de Cali tiene las cuentas claras para meterse a los cuadrangulares.
Cuentas de América para clasificar en Liga BetPlay
En las últimas fechas de la Liga BetPlay, América de Cali recibirá a Junior y a Unión Magdalena, mientras que en condición de visita se enfrentará con Boyacá Chicó y Deportivo Independiente Medellín,.
Para meterse a los cuadrangulares, los 'escarlata' deberán hacer puntaje perfecto para llegar a 32 unidades.
En caso de ganar tres encuentros y llegar a 29 puntos, los dirigidos por David González tendrán que esperar que rivales directos como Águilas Doradas, Santa Fe y Llaneros cedan en sus compromisos.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Junior - 31 puntos
2. Bucaramanga - 30 puntos
3. Medellín - 30 puntos
4. Nacional - 28 puntos
5. Fortaleza - 28 puntos
6. Tolima - 23 puntos
7. Llaneros - 22 puntos
8. Santa Fe - 21 puntos
-------------------
9. Águilas Doradas - 21 puntos
10. América - 20 puntos
11. Alianza - 20 puntos
12. Cali - 20 puntos
13. Once Caldas - 19 puntos
14. Pereira - 18 puntos
15. Unión Magdalena - 18 puntos
16. Millonarios - 17 puntos
17. Envigado - 16 puntos
18. Pasto - 13 puntos
19. Boyacá Chicó - 13 puntos
20. La Equidad - 11 puntos
Fuente
Antena 2