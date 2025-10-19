América sueña con los cuadrangulares: nuevas cuentas para clasificar

América mantuvo vivas sus opciones de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de derrotar en la fecha 16 en condición de visita a Deportivo Cali con marcador de 2-0 en condición de visita.

Con esta victoria, el equipo 'escarlata' se ubica en la décima posición del campeonato con 20 puntos, luego de cinco triunfos, cinco empates y seis derrotas.

Teniendo en cuenta los rivales que le restan en las próximas cuatro fechas, América de Cali tiene las cuentas claras para meterse a los cuadrangulares.