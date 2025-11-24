Actualizado:
América sufre en cuadrangulares; Dimayor confirmó sanción para Rafael Carrascal
El volante escarlata vio la tarjeta roja en el pasado duelo contra el Junior.
América de Cali no ha iniciado de la mejor forma los cuadrangulares de la presente edición de la Liga BetPlay, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ perdió 1-0 con Atlético Nacional y viene de empatar 1-1 ante Junior de Barranquilla, duelo donde el conjunto escarlata sufrió un polémico autogol al minuto 86.
El equipo dirigido por el técnico David González no solo perdió la chance de sumar tres puntos ante el cuadro ‘tiburón’, sino que también sufrió la expulsión de dos de sus jugadores, Rafael Carrascal y José Cavadía.
Dimayor confirmó la sanción para Rafael Carrascal
El organismo que regula el fútbol colombiano dio a conocer a través de un comunicado la más reciente resolución de su Comité Disciplinario, allí, dejó claro que el mediocampista Rafael Carrascal tendrá una suspensión de dos fechas y en consecuencia será baja en el América para los próximos dos partidos contra Independiente Medellín (de local y de visitante).
Adicional a la suspensión de dos fechas, Carrascal tendrá que pagar una multa de $616.850 por ser “culpable de conducta violenta contra adversario”, así lo describió el comunicado de la Dimayor tras el reporte del juez central, quien le sacó la tarjeta roja directa.
José Cavadía también sufrió castigo para estos cuadrangulares
La Dimayor también dio a conocer que el mediocampista de la Selección Colombia Sub-20, José Cavadía, sufrió sanción de una fecha por la doble tarjeta amarilla y la posterior roja que presentó en el duelo ante Junior, además, tendrá que pagar una multa de $284.700.
Así las cosas, América de Cali sufre bajas de consideración en la mitad del campo de juego, una posición en la que tendrá que recurrir a jugadores como Andrés Felipe Roa, Josen Escobar, Tilman Palacios, Jan Lucumi o Sebastián Navarro.
