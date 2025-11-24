América sufre en cuadrangulares; Dimayor confirmó sanción para Rafael Carrascal

América de Cali no ha iniciado de la mejor forma los cuadrangulares de la presente edición de la Liga BetPlay, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ perdió 1-0 con Atlético Nacional y viene de empatar 1-1 ante Junior de Barranquilla, duelo donde el conjunto escarlata sufrió un polémico autogol al minuto 86.

El equipo dirigido por el técnico David González no solo perdió la chance de sumar tres puntos ante el cuadro ‘tiburón’, sino que también sufrió la expulsión de dos de sus jugadores, Rafael Carrascal y José Cavadía.

