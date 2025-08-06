Dimayor reprograma partido del América; afecta la Copa Sudamericana

A través de un reciente comunicado de la Dimayor, la entidad que regula el fútbol colombiano dio a conocer que el partido entre Deportivo Pereira y América de Cali, válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-II ha sido reprogramado.

El encuentro que estaba pactado a disputarse el próximo domingo 17 de agosto se adelantará y se jugará el jueves 14 de agosto a las 6:00 p.m. en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, una reprogramación que se realiza por motivo de las Fiestas de la Cosecha que se llevarán a cabo en la ciudad de Pereira y tendrá la ocupación del estadio para diferentes eventos culturales.

