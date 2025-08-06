Actualizado:
Dimayor reprograma partido del América; afecta la Copa Sudamericana
El equipo escarlata jugarán contra Fluminense por los octavos de final del torneo continental.
A través de un reciente comunicado de la Dimayor, la entidad que regula el fútbol colombiano dio a conocer que el partido entre Deportivo Pereira y América de Cali, válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-II ha sido reprogramado.
El encuentro que estaba pactado a disputarse el próximo domingo 17 de agosto se adelantará y se jugará el jueves 14 de agosto a las 6:00 p.m. en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, una reprogramación que se realiza por motivo de las Fiestas de la Cosecha que se llevarán a cabo en la ciudad de Pereira y tendrá la ocupación del estadio para diferentes eventos culturales.
Modificación en el calendario del América
Con este cambio, el equipo dirigido por el técnico Diego Raimondi tendrá que afrontar 2 partidos en 4 días, recordando que el partido de ida ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Sudamericana está pactado a disputarse para el martes 12 de agosto en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Así las cosas, América jugará ante Fluminense, dos días después enfrentará a Pereira y el siguiente fin de semana no tendrá acción, tiempo que le servirá al técnico Raimondi para recuperar el estado físico de los jugadores pensando en lo que será el compromiso de vuelta ante el equipo brasileño, el cual se llevará a cabo el martes 19 de agosto en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
América avanzó en la Copa BetPlay 2025
La noticia llega minutos después de que el conjunto escarlata haya superado a Tigres y logrado su posterior clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay 2025, instancia en la que ahora se tendrá que ver las caras contra el Atlético Bucaramanga del técnico Leonel Álvarez.
