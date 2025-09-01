América sufre la salida del DT y algo más: una figura se retira

América de Cali pasa uno de los momentos más difíciles desde que regresó a la primera división del fútbol colombiano, pues marcha en la decimonovena casilla con apenas cinco puntos y dos partidos pendientes, por lo que luce muy difícil su clasificación a cuadrangulares.

En consecuencia, el entrenador Diego Gabriel Raimondi dejó de comandar el cuerpo técnico del equipo y ahora la dirigencia del equipo analiza candidatos para asumir su cargo. A la par, por si fuera poco, se conoció sobre el posible retiro de un referente de la plantilla.

América: un jugador anunciará su retiro

Pues se contempla la posibilidad de que Éder Álvarez Balanta se retire del fútbol profesional, teniendo en cuenta que el defensa sufrió una lesión el pasado domingo en la derrota de América 1-0 ante Alianza FC. De hecho, al jugador se lo vio muy molesto en plena cancha.

La información ya ha sido tocada por varios periodistas cercanos al América, así como por Francisco Javier 'Pacho' Vélez, quien en el programa 'En la Jugada' de La FM, afirmó que es una posibilidad que está analizando el jugador junto con el cuerpo médico.