América sufre la salida del DT y algo más: una figura se retira
Diego Gabriel Raimondi dejó de ser el entrenador de los Diablos Rojos debido al bajo desempeño que ha mostrado.
América de Cali pasa uno de los momentos más difíciles desde que regresó a la primera división del fútbol colombiano, pues marcha en la decimonovena casilla con apenas cinco puntos y dos partidos pendientes, por lo que luce muy difícil su clasificación a cuadrangulares.
En consecuencia, el entrenador Diego Gabriel Raimondi dejó de comandar el cuerpo técnico del equipo y ahora la dirigencia del equipo analiza candidatos para asumir su cargo. A la par, por si fuera poco, se conoció sobre el posible retiro de un referente de la plantilla.
América: un jugador anunciará su retiro
Pues se contempla la posibilidad de que Éder Álvarez Balanta se retire del fútbol profesional, teniendo en cuenta que el defensa sufrió una lesión el pasado domingo en la derrota de América 1-0 ante Alianza FC. De hecho, al jugador se lo vio muy molesto en plena cancha.
La información ya ha sido tocada por varios periodistas cercanos al América, así como por Francisco Javier 'Pacho' Vélez, quien en el programa 'En la Jugada' de La FM, afirmó que es una posibilidad que está analizando el jugador junto con el cuerpo médico.
¿Cuál lesión padece Éder Álvarez Balanta?
Una lesión de cadera fue la dolencia más reciente de Éder Álvarez Balanta, la cual lo dejó por fuera de competencia durante varios juegos del primer semestre, y ahora se presume que se trata de una molestia física similar.
En consecuencia, se trataría de un problema de salud crónico el que padecería Éder Álvarez Balanta, quien ya contempló la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, pero en su momento el técnico Jorge 'Polilla' da Silva lo habría convencido de continuar jugando.
Así las cosas, en los próximos días podría haber noticias acerca del retiro de Álvarez Balanta, quien durante su estadía en América fue uno de los futbolistas más destacados, pero infortunadamente las lesiones le quitaron continuidad.
Estadísticas de Éder Álvarez Balanta
Éder Álvarez Balanta ha sumado 21 partidos por Liga Betplay desde su llegada a América de Cali para el segundo semestre de 2024, y cuatro juegos adicionales en la Copa Sudamericana.
Antes, el futbolista bogotano de 32 años se desempeñó en River Plate, FC Basilea, Club Brujas y FC Schalke. También fue mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014.
