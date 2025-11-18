América sufre lo peor; inesperada lesión deja una figura sin cuadrangulares

Una mala noticia ha llegado al América de Cali, se trata de la lesión del delantero Luis Ramos, jugador que tuvo que abandonar el reciente partido ante Nacional por la Copa BetPlay y que será sometido a exámenes médicos para revelar la gravedad de su molestia física, corre gran riesgo de perderse el resto de la temporada.

Así lo confirmó el periodista Alfonso Morales, mencionando que hay riesgo de que se realice una cirugía en caso de que Luis Ramos se haya roto el tendón, además, el comunicador aseguró que lo mínimo para un desgarro abdominal son 3 semanas, un tiempo que lo dejaría sin jugar los cuadrangulares.

Lea también: NOTICIA "BOMBA" DEL FPC: Wilmar Roldan se pierde los Cuadrangulares