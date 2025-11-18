Actualizado:
América sufre lo peor; inesperada lesión deja una figura sin cuadrangulares
El equipo escarlata tendrá que afrontar esta fase de la liga sin un jugador clave.
Una mala noticia ha llegado al América de Cali, se trata de la lesión del delantero Luis Ramos, jugador que tuvo que abandonar el reciente partido ante Nacional por la Copa BetPlay y que será sometido a exámenes médicos para revelar la gravedad de su molestia física, corre gran riesgo de perderse el resto de la temporada.
Así lo confirmó el periodista Alfonso Morales, mencionando que hay riesgo de que se realice una cirugía en caso de que Luis Ramos se haya roto el tendón, además, el comunicador aseguró que lo mínimo para un desgarro abdominal son 3 semanas, un tiempo que lo dejaría sin jugar los cuadrangulares.
América de Cali pierde a uno de sus goleadores
El atacante peruano de 25 años, quien acumula 6 goles y 2 asistencias en la presente Liga BetPlay, tuvo que ser sustituido al minuto 40 del partido ante Nacional por una molestia en su abdomen, algo que a falta de comunicado oficial lo dejaría fuera de las canchas por alrededor de un mes.
La fuente indica que es la primera lesión que el jugador tiene en su carrera, la cual llega en un momento muy poco conveniente, pues América pierde a uno de sus goleadores justa antes de iniciar la fase de los cuadrangulares.
¿Cuándo juega el América la primera fecha de cuadrangulares?
El equipo escarlata, que viene de sufrir eliminación en las semifinales de la Copa BetPlay 2025, ahora tendrá que pensar en lo que será el desenlace de la Liga BetPlay, donde recordemos conforma el cuadrangular A junto con Junior, Nacional y Medellín.
Los dirigidos por el técnico David González afrontan un grupo muy difícil, donde el primer desafío será en condición de visitante contra Atlético Nacional, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el próximo jueves 20 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche.
