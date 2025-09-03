Actualizado:
América sufre nuevo portazo: ahora hay problema en el Estadio Pascual Guerrero
El conjunto escarlata despidió hace poco al técnico Diego Raimondi.
América de Cali anunció recientemente que el entrenador Alex Escobar se encargará de dirigir al equipo de forma interina en reemplazo del argentino Diego Raimondi, quien salió de la institución escarlata por una crisis de resultados que lo han dejado actualmente en la última posición de la presente Liga BetPlay.
El equipo rojo de la ciudad de Cali deberá levantar cabeza si aspira a obtener un cupo dentro de los ochos mejores de la liga y avanzar a los cuadrangulares, además, tiene en las próximas horas el desafío de remontar el marcador en el partido de octavos de final frente al Atlético Bucaramanga, serie que el América va perdiendo por 1-0.
Hinchada del América anunció ausencia al Estadio Pascual Guerrero
En las últimas horas se dio a conocer a través de un comunicado el malestar del Barón Rojo Sur, la barra popular del club vallecaucano, dejando claro su inconformismo con el presente del América de Cali y las decisiones de las directivas que han perjudicado a la institución.
Teniendo en cuenta el malestar, esta hinchada anunció que dejarán de asistir al Estadio Pascual Guerrero hasta que no haya un cambio drástico en las directivas del club.
“Anunciamos a los medios de comunicación, a la familia americana y a la familia del fútbol, que la hinchada americana unida ha tomado la decisión de no asistir más al Pascual Guerrero mientras la familia Gómez Giraldo siga administrando la institución”, expresó la barra.
Habrá protesta de la hinchada americana
Otra de las decisiones que tomó la barra es realizar una serie de protestas pacíficas para rechazar la actualidad del club tanto en lo deportivo como en lo administrativo, una de ellas se realizará el domingo 7 de septiembre, día en el que se disputará el clásico vallecaucano, juego que se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero y que no tendría entonces el apoyo de un sector importante de la hinchada americana.
“La situación de nuestra amada institución es precaria tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Esta administración ha alejado a la hinchada, la ha irrespetado y ha incumplido con el deber de representar lo que es América de Cali. Hoy se habla de todo menos de que América salga campeón”, añadió el Barón Rojo Sur.
