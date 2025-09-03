América sufre nuevo portazo: ahora hay problema en el Estadio Pascual Guerrero

América de Cali anunció recientemente que el entrenador Alex Escobar se encargará de dirigir al equipo de forma interina en reemplazo del argentino Diego Raimondi, quien salió de la institución escarlata por una crisis de resultados que lo han dejado actualmente en la última posición de la presente Liga BetPlay.

El equipo rojo de la ciudad de Cali deberá levantar cabeza si aspira a obtener un cupo dentro de los ochos mejores de la liga y avanzar a los cuadrangulares, además, tiene en las próximas horas el desafío de remontar el marcador en el partido de octavos de final frente al Atlético Bucaramanga, serie que el América va perdiendo por 1-0.

Lea también: América en crisis: la barra brava hizo anuncio que complica elección de nuevo DT