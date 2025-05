América sufre para las finales de la Liga BetPlay: "el desgaste se sintió"

“Físicamente el equipo está bien, tuvimos un gran desgaste porque no fueron solo la cantidad de partidos sino viajes desgastantes y eso lleva a que el equipo lo vaya sintiendo. Bocanegra y Cándelo tuvieron molestias pequeñas y por eso se quedaron en Cali. Queremos contar con todos los jugadores para los cuadrangulares. Muchos jugadores se van a ir a sus Selecciones y hay que tener claro que tenemos a disposición. Creo que en el juego no tuvimos los mejores partidos. No sé si el desgaste se sintió y hubo mucha imprecisión. Hay que mejorar porque vienen partidos decisivos y rivales fuertes. Hacer los goles es lo más difícil y hay que trabajar en ese aspecto para no dar ventaja.”