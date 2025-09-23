América sufre portazo: confirman baja de tres jugadores por un mes

Para nadie es un secreto que este no ha sido el mejor semestre de América de Cali. Con nueve partidos restantes y 27 unidades por jugar, los escarlatas necesitan sí o sí ganar por lo menos 20 puntos para poder sellar la clasificación, y, además, como el primer objetivo, deben salir del fondo de la tabla.

Vea también: Nacional va de mal en peor: referente se quedaría sin contrato

David González tomó las riendas en un momento delicado y sin poder dirigir desde la raya. América es último de la tabla de posiciones con apenas diez unidades. Necesitarán por lo menos sumar 30 puntos para poder clasificar, dado que, en anteriores fases regulares ese ha sido el puntaje ideal para sellar la entrada a los cuadrangulares semifinales.

En ese sentido, América debe dar el golpe en lo que resta del torneo con la urgencia de poder disputar las fases finales como lo ha hecho en anteriores semestres. Sin embargo, en medio de estas fechas claves y en busca de conseguir la mayor cantidad de puntos, se conocieron tres bajas por el Mundial Sub-20.

TRES JUGADORES NO ESTARÁN CON AMÉRICA DE CALI: LAS BAJAS PODRÍAN SER DE UN MES

El sábado 27 de septiembre arrancarán las emociones de la Copa del Mundo Sub-20 que se jugará en Chile. Colombia verá actividad debutando el 29 de dicho mes contra Arabia Saudita y ahí podrían figurar Joel Romero, Kener González y José Cavadía que son las tres fichas del América de Cali.

En la Liga BetPlay, América deberá enfrentar al Deportivo Pasto por partido pendiente que deben de la tercera jornada. Ese es un partido crucial para encaminar una posible clasificación en un momento complejo que vive la institución lejos de las posiciones de los cuadrangulares.

Le puede interesar: Lorenzo recibe indirecta para el Mundial con un descarte: "Un acierto ficharlo"

Si Colombia accede a las fases finales, Kener González, Joel Romero y José Cavadía no estarán con el América durante las primeras semanas de octubre. En caso de llegar a la final para definir el título, los dos jugadores apenas regresarán el 19 de octubre a la Liga BetPlay.

Bajo esas condiciones, los tres elementos podrían apenas estar regresando en las últimas jornadas de la Liga BetPlay tomando a un América que podría estar eliminado anticipadamente, o bien, cerca de sellar la clasificación si logra sumar, por lo menos, 20 puntos de los 27 restantes.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÍAN JOEL ROMERO Y JOSÉ CAVADÍA

América de Cali deberá esperar hasta dónde llegará la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 para saber cuántos partidos se perderían sus juveniles. Aunque se trata de tres futbolistas de la categoría Sub-20, Gabriel Raimondi y David González los ha tenido en cuenta.

Lea también: James tiene un motivo más para salir de León: quedaría sin DT

En ese sentido, América no podrá tener a sus jugadores, por lo menos hasta el 5 de octubre cuando termine la primera fase del Mundial a la espera de conocer si Colombia pasará a las siguientes instancias. Bajo ese panorama, Kener, Joel y José se perderán los juegos ante Deportivo Pasto, Envigado, Junior por Copa BetPlay y Millonarios el 7 de octubre.

Si logran acceder a las fases finales, los tres jugadores tampoco estarán en los encuentros ante La Equidad, Junior por la vuelta de la Copa BetPlay y el clásico ante el Deportivo Cali fijado para el 19 de octubre.