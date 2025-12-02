América sufre sanción de Dimayor; se complica el duelo contra Junior

América de Cali viene de empatar 1-1 con el Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, resultado que pese a no ser el esperado por el hincha escarlata, le sigue dando esperanzas de obtener el liderato en el cuadrangular y avanzar a la final de la Liga BetPlay.

El conjunto dirigido por el técnico David González sabe que puede hacerle daño al Junior y seguir peleando por el título del torneo, un reto difícil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha 5 de los cuadrangulares, duelo que se llevará a cabo este jueves 4 de diciembre a partir de las 8:35 de la noche.

