América alista revolcón en su nómina: cinco bajas anunciadas para 2025

América de Cali sumó un flojo empate en el cuadrangular B de la Liga Betplay ante Once Caldas. El elenco comandado por Jorge Da Silva sumó su segundo partido sin ganar y es último de su zona a la espera de las próximas fechas ante Deportes Tolima para enderezar el camino.

Tras las polémicas por la expulsión del DT y las declaraciones de jugadores como Cristian Barrios y Duván Vergara, la situación que se ha revelado en las últimas horas está relacionada con el futuro. Desde Cali se confirmó que el club ya planea lo que será la temporada 2025, en donde habría varias bajas.

Una de las principales novedades sería la marcha de algunos jugadores que no han tenido su mejor rendimiento en el club. Aunque aún no ha terminado el semestre y no se sabe si el equipo logrará cupo para la Copa Libertadores 225, varios nombres ya están en la puerta de salida del club.

Lea también: América ficharía a un jugador del DIM para 2025; firmaría por un año

Después de los primeros dos duelos de los cuadrangulares, en la capital vallecaucana se anunció que hay un primer grupo de qué futbolistas que dejarían el equipo. La razón estaría ligada a que muchos buscan ir a otros equipos para ser protagonistas y titulares.

Jader Quiñones es uno de los hombres que se perfila inicialmente para salir del club. El mediocampista no renovó con los escarlatas y desde hace algunos meses se viene apuntando que tiene todo listo para marcharse a Fluminense, opción que estaría a detalles de concretarse.

En la lista de salidas también figuran Josen Escobar y Luis Paz, aunque ambos fueron importantes en algún momento del cuadro rojo, su futuro parece lejos de Cascajal. Por el lado de Paz, la perdida de su titularidad y protagonismo en el equipo, sumado a su alta edad, lo deja en la puerta de salida. Mientras que el joven, el pivote con su corta edad quiere opciones para dar el salto al exterior.

Sumados a los anteriores, todo apunta que Mateo Zuleta y Ever Valencia tienen los días contados en el rojo. Para ambos la poca participación en este semestre ha sido decisiva y parece que Polilla no cuenta con ellos para lso planes de 2025.

Le puede interesar: Millonarios ya tendría la dupla de Falcao para 2025: jugó en Europa

Por ahora, América ya se aferra a lo que será su objetivo de ganar la Liga y Copa. Los rojos jugarán en las siguientes dos fechas ante Tolima en duelos que pueden ser definitivos para su suerte en la búsqueda de clasificación a la final del FPC.