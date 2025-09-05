Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 14:05
América tiene buena noticia para el clásico con Deportivo Cali
América es último de la Liga BetPlay con solo cinco puntos.
América de Cali quiere sacudirse de los malos resultados en la Liga BetPlay y salir de la última posición, después de confirmarse la salida del argentino Diego Gabriel Raimondi del cargo de director técnico.
El equipo 'escarlata' pasa por un mal momento, a pesar de haber superado en la Copa BetPlay en la ronda de octavos de final a Atlético Bucaramanga.
Sin embargo, en la Liga BetPlay, América registra cinco jornadas sin victoria y en la fecha 10 tratará de volver al triunfo enfrentando a Deportivo Cali en una nueva edición del clásico vallecaucano.
América recuperó a figura Vs Deportivo Cali
Para el partido contra Deportivo Cali, América recibió la buena noticia del regreso del defensa central Daniel Bocanegra, quien se recuperó de una fatiga muscular en los isquiotibiales.
Bocanegra retornó a los entrenamientos grupales y podría ser utilizado por el entrenador encargado Alexander Escobar.
El zaguero se había perdido los partidos ante Atlético Bucaramanga y Alianza FC por Copa BetPlay y Liga BetPlay.
América Vs Deportivo Cali: fecha, hora y cómo VER EN VIVO el clásico vallecaucano
El clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali por la fecha 10 de la Liga BetPlay se jugará el domingo 7 de septiembre a partir de las 4:10 de la tarde.
El duelo entre 'escarlatas' y 'azucareros' se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
Fuente
Antena 2