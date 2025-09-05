América tiene buena noticia para el clásico con Deportivo Cali

América de Cali quiere sacudirse de los malos resultados en la Liga BetPlay y salir de la última posición, después de confirmarse la salida del argentino Diego Gabriel Raimondi del cargo de director técnico.

El equipo 'escarlata' pasa por un mal momento, a pesar de haber superado en la Copa BetPlay en la ronda de octavos de final a Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, en la Liga BetPlay, América registra cinco jornadas sin victoria y en la fecha 10 tratará de volver al triunfo enfrentando a Deportivo Cali en una nueva edición del clásico vallecaucano.