América tiene definidos fichajes: altas y bajas para el segundo semestre

Vale la pena mencionar que Jorge Da Silva, hijo del ‘Polilla’, y asistente técnico del América, sentenció hace unos días que en el club no se va a ir nadie, hasta que se confirmen refuerzos. Poco a poco, los directivos han oficializado contrataciones o bien, han revelado jugadores que interesan, por lo cual ya se sabe en parte con qué futbolistas se contarán.

ALTAS Y BAJAS EN AMÉRICA DE CALI PARA LA LIGA BETPLAY 2024-II

Justamente, en Gracias X Venir, Quique Barona precisó los rumores que hay dentro del mercado de fichajes. Sobre Duván Vergara, explicó que solo falta un pequeñísimo detalle, “ya tiene todo arreglado con América. Lo que falta es que pueda deshacer su contrato, que va hasta diciembre con la gente en México. Falta ese pequeño detallito porque lo demás ya está listo”.

Posteriormente, mucho se ha hablado de un ex Selección Colombia, Éder Álvarez Balanta. “Ya está adelantado, lo que pasa es que América no oficializa nada hasta que pase exámenes médicos y firme su contrato. Está pendiente de eso”, aseveró Quique Barona. Otro refuerzo es Jeisson Quiñones, “es esperado en la capital vallecaucana”, además, en Águilas Doradas ya le hicieron la despedida.

El que sí está confirmado es Yerson Candelo, que Jorge Da Silva lo ha utilizado de lateral. Poco a poco, Jorge Da Silva ha armado el club que quiere. Otro de los que suena es Jesús Rivas de Águilas, “está en la lista, es un jugador que gusta, es muy interesante y se podrá llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que los negocios con Águilas no son tan fáciles. Al final, Tulio Gómez y su hija están a la espera de poderlo lograr”.

Por el lado de las bajas, ya se confirmaron las de Edwin Cardona, Jhon García, Víctor Ibarbo, Edwar López, Gastón Sauro y Óscar Hernández. Según Quique, Esneyder Mena será el próximo en salir por el interés del Atlético Bucaramanga. “Otra de las salidas pendientes es la de Michael Barrios que irá a Once Caldas”, mencionó. También hay otros como Franco Leys por la llegada de otro volante de marca y Jáder Quiñones por si se va Jhon Arias de Fluminense.

La duda de un ‘9’ el equipo está cómodo con Rodrigo Holgado. Adrián Ramos no estará en los partidos amistosos por una limpieza en la rodilla. Duván Zapata entrena con el club pero no es posible que llegue en estos momentos. En el caso de Juan Guillermo Cuadrado, Quique Barona concluyó que, “se ha mencionado, pero no como un rumor fuerte. Ellos están más enfocados en lo de Duván Vergara”. De esa manera, poco a poco se han revelado las posibles altas y bajas en el equipo.