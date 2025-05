¿América tiene nuevo dueño? Tulio confirmó quién es el accionista

América de Cali pasa por un momento trascendental del semestre, pues se juega la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana y la ventaja deportiva en los cuadrangulares Liga Betplay. En lo administrativo, afronta los varios rumores que han surgido acerca de su venta.

Pues desde hace varias semanas se viene diciendo en Cali que hay un grupo inversor que mostró interés en el América y finalmente compró al equipo ya hace un tiempo. Ante esto, Tulio Gómez, conocido por ser el máximo accionista del club, rompió el silencio y manifestó de qué se trata.

En la tarde de este miércoles 14 de mayo, previo al partido entre América y Huracán, el empresario citó a un medio de comunicación que afirma que le cuadro escarlata ya fue vendido, y con algo de ironía pregunta: "¿Por favor me pueden informar quién es el nuevo dueño de América? Es que lo necesito para una tarea, lo he buscado y no lo encuentro".