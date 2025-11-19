América tiene tres altas para enfrentar a Nacional: ¿está Dylan y Luis Ramos?

América de Cali quiere olvidar la eliminación en las semifinales de la Copa BetPlay 2025 y afrontar con entusiasmo los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, instancia en la que tendrá que enfrentar en la primera fecha al conjunto de Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.

Para ese duelo que se llevará a cabo este jueves a partir de las 7:30 de la noche, el técnico David González ha decidido convocar a tres jugadores que no estuvieron disponibles para el duelo por la copa, sin embargo, se presentan algunas bajas de importancia.

