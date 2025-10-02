Actualizado:
América toma radical medida con Rodrigo Holgado por sanción de la FIFA
El delantero vive momentos complicados en la Selección de Malasia.
De un momento a otro, la carrera futbolística de Rodrigo Holgado dio un giro de 360 grados, el jugador nacido en Argentina decidió vestir la camiseta de la Selección de Malasia por tener nacionalización con ese país, algo que de momento le ha costado muchos inconvenientes.
El futbolista de 30 años, quien milita en el América de Cali desde enero del 2024 y tiene contrato con el equipo escarlata hasta diciembre del 2026, recibió una suspensión por parte de la FIFA de 10 meses sin jugar al fútbol, esto, debido a una falsificación de documentos presentada en la Selección de Malasia, un hecho que está siendo apelado por Holgado y por el equipo asiático al argumentar que todos los procesos se hicieron de manera correcta.
América toma fuerte medida con Rodrigo Holgado
De acuerdo con información del periodista Leonel Cerrudo, las directivas del conjunto rojo de la ciudad de Cali han decidido asignar una licencia no remunerada al delantero, es decir, su vínculo con el club seguirá vigente hasta que se resuelva su situación con la FIFA, pero el jugador no podrá ejercer su actividad como futbolista ni tampoco reclamar su sueldo durante ese periodo.
Así las cosas, Holgado empieza una carrera contra el tiempo para poder resolver esta situación cuánto antes y no verse afectado económicamente, un aspecto que se le suma a la imposibilidad de entrenarse con normalidad y en consecuencia perder ritmo futbolístico para los partidos con el América de Cali y los que también tenía en mente disputar con la Selección de Malasia.
Holgado está en Malasia tratando de resolver la situación
La fuente indica que el delantero se encuentra actualmente en el país asiático resolviendo la sanción que le fue impuesta a él y a otros seis futbolistas más que habrían incurrido en falsificación de documentos para poder jugar en la Selección de Malasia.
El jugador que ya se había reportado con gol en la Selección de Malasia, no ha tenido una buena campaña con el América de Cali en este segundo semestre del año, pues en 9 partidos disputados en la presente Liga BetPlay no ha podido anotar ni siquiera un gol.
