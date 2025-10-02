América toma radical medida con Rodrigo Holgado por sanción de la FIFA

De un momento a otro, la carrera futbolística de Rodrigo Holgado dio un giro de 360 grados, el jugador nacido en Argentina decidió vestir la camiseta de la Selección de Malasia por tener nacionalización con ese país, algo que de momento le ha costado muchos inconvenientes.

El futbolista de 30 años, quien milita en el América de Cali desde enero del 2024 y tiene contrato con el equipo escarlata hasta diciembre del 2026, recibió una suspensión por parte de la FIFA de 10 meses sin jugar al fútbol, esto, debido a una falsificación de documentos presentada en la Selección de Malasia, un hecho que está siendo apelado por Holgado y por el equipo asiático al argumentar que todos los procesos se hicieron de manera correcta.

