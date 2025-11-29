Actualizado:
¿América renovará contrato de Luis Ramos? confirman decisión de directivas
El delantero se lesionó y seguramente no estará disponible para lo que resta de la liga.
América de Cali viene de revivir en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ derrotó 2-1 al Deportivo Independiente Medellín y sigue con aspiraciones de avanzar a la final del certamen.
El conjunto dirigido por el técnico David González sigue vivo en el torneo pese a las múltiples bajas que ha presentado en su nómina, especialmente en zona de ataque, donde a la baja de Rodrigo holgado se le suman la de Dylan Borrero y Luis Ramos, este último quien ha sido noticia en las últimas horas.
América de Cali tomó decisión con Luis Ramos
El atacante peruano de 25 años termina su préstamo en el América de Cali este diciembre y hay incertidumbre en los hinchas escarlatas por saber si seguirá en el club, pues bien, de acuerdo el periodista Andrés Muñoz del portal ‘Zona Libre de Humo’, ya se empezaron los diálogos con el Cusco FC para ejercer la opción de compra y que los ‘Diablos Rojos’ se queden con Luis Ramos de forma definitiva.
Al parecer, el rendimiento del delantero de la selección peruana (quien tiene contrato con el Cusco FC hasta diciembre del 2027), ha convencido a las directivas y al cuerpo técnico del América de Cali, jugador que en la presente Liga BetPlay se ha reportado con 6 goles y 2 asistencias en 16 partidos disputados.
¿Cuál fue la lesión que sufrió Luis Ramos?
Cabe recordar que el delantero peruano se lesionó el pasado domingo 16 de noviembre en el juego de vuelta de las semifinales de Copa BetPlay ante Nacional, según reportes un desgarro abdominal que sugiere una recuperación de tres a cuatro semanas, lo que lo pone con muy pocas chances de tener más acción con el América en esta temporada.
Pese a la mala noticia de su lesión, ese partido contra Nacional no sería el último de Luis Ramos si se llega a concretar la negociación y el fichaje, futbolista que haría parte de la zona ofensiva del equipo escarlata para el 2026, ocupando una de las cuatro plazas de extranjeros que la Dimayor permite en cada club.
