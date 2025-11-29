¿América renovará contrato de Luis Ramos? confirman decisión de directivas

América de Cali viene de revivir en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ derrotó 2-1 al Deportivo Independiente Medellín y sigue con aspiraciones de avanzar a la final del certamen.

El conjunto dirigido por el técnico David González sigue vivo en el torneo pese a las múltiples bajas que ha presentado en su nómina, especialmente en zona de ataque, donde a la baja de Rodrigo holgado se le suman la de Dylan Borrero y Luis Ramos, este último quien ha sido noticia en las últimas horas.

