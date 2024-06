América tomó decisión oficial para la Liga BetPlay del segundo semestre

América de Cali se prepara para el segundo semestre del 2024 en donde intentará de ser protagonista en la Liga BetPlay.

Después de contratar al uruguayo Jorge 'polilla' da Silva como nuevo director técnico, el equipo 'escarlata' está en búsqueda de refuerzos para potenciar la nómina.

En las últimas horas, desde Antena 2 Cali se ha dado a conocer que el estratega charrúa y los directivos tomaron una decisión oficial.

Rodrigo da Silva, ayudante del 'polillo', aseguró que de América de Cali no saldrá ningún otro jugador para el segundo semestre.

La idea del cuerpo técnico es realizar más incorporaciones para incrementar la nómina. En caso de fichar futbolistas, los 'escarlatas' permitirían la salida de un elemento.

"La idea es que no salga nadie hasta que no llegue alguien más. Nos estamos quedando con un grupo reducido. Rodrigo Rivas está participando de los amistosos como un jugador más del plantel. Para nosotros es una opción. La idea del entrenador es que hasta que no llegue otro jugador no se va nadie", dijo Rodrigo da Silva.

América ficho a un defensa

Extraoficialmente se ha conocido que América de Cali llegó a un acuerdo con Águilas Doradas de Rionegro para incorporar a su nómina al defensa central Jeison Quiñónes.

Se espera que el zaguero de 26 años arribe en las próximas horas a Cali para presentar las pruebas médicas y firmar su contrato.