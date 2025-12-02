América tomó decisión con uno de sus arqueros: "se desvincula en 2026"

Un portero del América se desvinculará del club

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ ha decidido no ejercer la opción de compra que tenía en el préstamo del arquero Santiago Silva, así que el uruguayo no continuará en el club escarlata y tendrá que volver al Boston River, conjunto dueño de su ficha.

A la información contada por Sierra se le suma lo dicho por el portal ‘Zona Libre de Humo’, que estuvo en diálogo con el agente del arquero (Federico Silva) y dejó claro que Santiago no continuará su carrera en el América de Cali.

"Nos hubiese encantado quedarnos en América, pero la relación con el club es buena, es óptima, esta temporada no ha sido sencilla para Santiago, él se desvincula del club... La intención siempre fue hacer un proyecto a largo plazo con América, pero así son las cosas del futbol”, dijo el agente del arquero, Federico Silva.

Cabe recordar que Santiago apenas ha podido disputar dos partidos con el América en este segundo semestre del año, una actividad casi nula que no lo dejó tener regularidad, una situación que el mismo portero lamentó, pero de la que no se arrpiente.