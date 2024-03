América tomó nueva decisión con el futuro de César Farías: es oficial

Para nadie es un secreto que América de Cali no la está pasando muy bien en la Liga BetPlay 2024-I y con la Copa Conmebol Sudamericana que está a la vuelta de la esquina en donde enfrentarán a Alianza FC en la ciudad de Barranquilla. Ya son cinco partidos continuos en los que el conjunto escarlata no logra triunfos con dos derrotas y tres empates. Su última victoria fue ante Patriotas el 3 de febrero.

Un mes exacto en el que no ha vuelto a conocer victorias que dejan en el limbo la continuidad de César Farías. Pero, la realidad es que, tras la salida de Lucas González para el arranque de esta competencia, en el América tienen la certeza de que no planean a corto plazo cambiar el timonel conformado por el venezolano. El ex Águilas Doradas hizo tremenda campaña con el elenco antioqueño, pero no ha podido plasmarlo en la capital del Valle del Cauca.

Con Marcela Gómez en la presidencia, su padre, Tulio, máximo accionista de la institución, precisó temas acerca de esa incertidumbre con el futuro del venezolano, “Marcela Gómez (la presidenta) trabaja en Cascajal y César Farías trabaja en Cascajal, allá se ven todos los días. Y para que quede claro: nos la vamos a jugar con Farías. Nosotros no vamos a cambiar de entrenador cada seis meses.

Si Farías no levanta esto, nadie lo levanta. Tiene 30 años de experiencia, es técnico de selección, entrena bien. No inventa. Nos la vamos a jugar por él, así de sencillo. No podemos estar cambiando técnico cada seis meses. Tenemos un técnico que conoce, que sabe. Vamos a respaldarlo”.

En la entrevista con Carlos el ‘Petiso’ Arango, Tulio afirmó estar tranquilo con el cuerpo técnico, pero no con la tabla de posiciones, y desmintió os rumores sobre el cambio de un estratega supliendo a César Farías, “los resultados no se nos están dando, pero para nada estamos en crisis. Las crisis son externas. Lamentablemente en Cali hay mucho tóxico de las redes sociales que se inventan unos chismes. Hablaron de una reunión con Farías, de un ultimátum, que venía Jersson, que venía Suárez, que venía Zubeldía”.