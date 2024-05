América tomó nueva decisión con su director técnico: se le cierran puertas

De manera esperada, César Farías no continuó tomando las riendas del América de Cali tras la eliminación prematura en la Liga BetPlay 2024-I. Aunque el venezolano respondió contundentemente en la última rueda de prensa que tuvo que estaba ratificado para seguir para respetar su contrato, la reunión con los directivos significó el adiós del ex Águilas Doradas.

Tulio Gómez afirmó que la razón de su salida pasaba por lo caliente que estaban los ánimos de la hinchada y el estratega, dado que, todavía le quedaba contrato a César Farías. Con esto en mente, tras lo sucedido, América empezó a ver perfiles para dar con el sucesor del venezolano. Han sonado varios, uno de ellos, Alex Escobar, quien tomó las riendas de momento.

Con técnico interino, utilizarán las vacaciones y la pretemporada para definir quién será el estratega para la Liga BetPlay 2024-II. Entre los candidatos se habló de Jorge Da Silva y Wilmer Cabrera, dos viejos conocidos en la plantilla escarlata, pero hasta la fecha no hay nada definido.

Vea también:

Alejandro Restrepo era el favorito, pero el técnico que sacó campeón al Pereira tomó la decisión de seguir en Alianza Lima de cara a las fechas restantes que le quedan en la Copa Libertadores donde no viven un buen panorama. Por su parte, Tulio Gómez afirmó que América ya había firmado a un director técnico, información que su propia hija, Marcela desmintió señalando que todavía no hay estratega definido.

Ante esto, el periodista, Jaime Dinas, negó la posibilidad de que lleguen Jorge Da Silva o Wilmer Cabrera y afirmó que el club todavía está analizando tres directores técnicos sin todavía definir absolutamente nada acerca de quién tomará las riendas de la institución.

Le puede interesar:

Jaime Dinas expuso la situación en su cuenta de X señalando que, “razón tiene Hernández Bonnet al calificar de “charlatán” a Tulio Gómez quien dijo que América de Cali tenía nuevo DT lo cual NO es cierto, hay 3 candidatos; muy adelantado (NO firmado) “Polilla” Da Silva y Wilmer Cabrera NO están en la lista y quien contrata NO es Tulio, es su HIJA”. La decisión sobre el nuevo director técnico se confirmaría en cuestión de algunas semanas antes de la pretemporada americana.