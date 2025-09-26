América tomó primer decisión oficial por el caso de Rodrigo Holgado

América se pronunció

En el primer pronunciamiento oficial, América de Cali confirmó que recibió la notificación de la FIFA de la inhabilitación por 12 meses de Rodrigo Holgado.

"América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión púbica en general que, hoy fuimos notificados de la sanción impuesta por la FIFA al jugador Rodrigo Holgado, que consiste en 12 meses de inhabilitación para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol, la cual empezará a regir a partir de la fecha de la notificación", señala el documento.

Por otro lado, América asegura que recibió el comunicado de la Asociación de Fútbol de Malasia y del jugador, quienes interpondrán los recursos legales previstos para aclarar el tema.

"Tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como el jugador interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA con el fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes", afirmó.