América tomó primer decisión oficial por el caso de Rodrigo Holgado

Holgado fue sancionado 12 meses por la FIFA.

América de Cali hizo un primer pronunciamiento oficial este viernes 26 de septiembre, después de conocerse la sanción de 12 meses que le impuso la FIFA al delantero Rodrigo Holgado, luego de que se confirmaran "infracciones y falsificación documental para su nacionalización, trámite que le permitió participar en las Eliminatorias de la Copa Asiática 2027".

En el documento emitido por la FIFA se explica que la AAsociación de Fútbol de Malasia incurrió en violación del  22 del Código Disciplinario respecto de la documentación de los jugadores Holgado, Héctor Hevel, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Facundo Garcés y Gabriel Palmero.

América se pronunció

En el primer pronunciamiento oficial, América de Cali confirmó que recibió la notificación de la FIFA de la inhabilitación por 12 meses de Rodrigo Holgado.

"América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión púbica en general que, hoy fuimos notificados de la sanción impuesta por la FIFA al jugador Rodrigo Holgado, que consiste en 12 meses de inhabilitación para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol, la cual empezará a regir a partir de la fecha de la notificación", señala el documento.

Por otro lado, América asegura que recibió el comunicado de la Asociación de Fútbol de Malasia y del jugador, quienes interpondrán los recursos legales previstos para aclarar el tema.

"Tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como el jugador interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA con el fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes", afirmó.

Finalmente, América de Cali aseguró que su equipo legal estará en permanente contacto con la Asociación de Fútbol de Malasia para seguir el proceso.

"El Departamento Jurídico de América de Cali estará en permanente contacto con la Asociación de Fútbol de Malasia para conocer el desarrollo del proceso", puntualizó.

