Tulio Gómez le pone sentencia al ciclo de Lucas González en América: "No podemos aguatar más"

América de Cali se alista para lo que será uno de los partidos más exigentes de sus últimas temporadas. Tras los malos resultados ante Independiente Medellín y Junior, el conjunto escarlata recibirá a Santa Fe en el Pascual Guerrero con toda la presión de ganar para evitar otra situación complicada hacia su DT.

Este sábado la situación llegó a un punto límite cuando la barra acudió a la sede deportiva de Cascajal para increpar al entrenador y pedir su marcha del equipo. Un hecho que ocurrió unos minutos antes de que el grupo de jugadores hablará en rueda de prensa para justificar su trabajo.

Después de lo sucedido, en el entorno del club se habla de lo que será la continuidad de Lucas González como entrenador. El DT había sido cesado de su cargo el pasado viernes y fueron los jugadores los que pidieron a la directiva que le permitieran permanecer en el cargo.

Sin embargo, Tulio Gómez fue directo y apuntó que la continuidad del estratega bogotano depende del resultado ante el cuadro cardenal: “No hay nada más que hacer”, en relación con la posibilidad de que el DT siga en el onceno escarlata.

Para el directivo es claro que en el equipo caleño, la espera no es mucha y por ello todo depende de los resultados: “Lamentablemente, los resultados no se dan y América no es un equipo de aguantar procesos y más en época de elecciones”.

Por ahora, se espera por ver que pasará en el duelo entre rojos de la octava fecha. El partido se jugará este domingo 27 de agosto desde las 06:10 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero.