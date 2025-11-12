América quiere fichar un goleador de la Liga BetPlay; el reemplazo de Holgado

A pocas horas de que inicien los partidos de la última fecha de la fase de grupos en la presente Liga BetPlay, los equipos que luchan por un boleto para entrar a los cuadrangulares no solo piensan en el futuro de esta competencia, sino también analizan fichajes pensando en lo que será el 2026, es el caso del América de Cali.

El equipo de los ‘Diablos Rojos’ depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda de la competencia, pues se ubica de momento en la séptima posición del torneo con 29 puntos, incluso, podría clasificar a cuadrangulares con un empate o una derrota si se llegan a dar resultados en los partidos de Águilas Doradas vs. Tolima y Once Caldas vs. Deportivo Cali.

