Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 08:53
América quiere fichar un goleador de la Liga BetPlay; el reemplazo de Holgado
El equipo escarlata ya piensa en la nómina que tendrá para el 2026.
A pocas horas de que inicien los partidos de la última fecha de la fase de grupos en la presente Liga BetPlay, los equipos que luchan por un boleto para entrar a los cuadrangulares no solo piensan en el futuro de esta competencia, sino también analizan fichajes pensando en lo que será el 2026, es el caso del América de Cali.
El equipo de los ‘Diablos Rojos’ depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda de la competencia, pues se ubica de momento en la séptima posición del torneo con 29 puntos, incluso, podría clasificar a cuadrangulares con un empate o una derrota si se llegan a dar resultados en los partidos de Águilas Doradas vs. Tolima y Once Caldas vs. Deportivo Cali.
Lea también: James Rodríguez reveló cuál será su nuevo equipo
En otras noticias: analizamos la nómina del América de Cali para este segundo semestre del 2025
América tiene en el radar a un goleador del FPC
Mientras el conjunto dirigido por el técnico David González se alista para lo que será el duelo decisivo frente a Medellín en condición de visitante, la dirección deportiva se mueve pensando en lo que será el próximo mercado de fichajes, allí, aparece un goleador de origen extranjero.
Se trata del argentino Luciano Pons, experimentado atacante de 35 años que actualmente milita en el Atlético Bucaramanga en condición de préstamo y que termina ese vínculo con el ‘Leopardo’ en diciembre de este 2025, recordando que su ficha pertenece al equipo de la Universidad de Chile hasta finales del 2026.
Luciano Pons podría cambiar de equipo en Colombia para el 2026
El delantero que en Colombia también ha vestido la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, interesa al América de Cali como posible fichaje para el 2026, así lo confirmó el periodista Leonel Cerrudo, agregando que el Atlético Bucaramanga quiere extender el préstamo que tiene con el jugador.
Luciano Pons se ha destacado en el fútbol colombiano, siendo un delantero de temer para los rivales contrarios, por eso, América lanzaría oferta por el argentino, que recordemos en la presente Liga BetPlay registra 10 goles y 1 asistencia en 18 partidos disputados.
Fuente
Antena 2