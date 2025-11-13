América ve de cerca el 2026: las tres prioridades en el mercado de fichajes

La Liga BetPlay, la Copa BetPlay, y, posiblemente, clasificará para un torneo internacional es lo que ve de cerca el América de Cali en el 2026. Sumando en la reclasificación para este año y con las opciones de sellar la clasificación para los cuadrangulares, los escarlatas quieren madrugar con la necesidad de confirmar sus fichajes.

Al América le queda disputar la última fecha de la Liga BetPlay 2025-II frente al Deportivo Independiente Medellín de visitante. Si suman de a tres podrían llegar a los cuadrangulares y seguir dando de qué hablar en la reclasificación. Los vallecaucanos ya tienen las primeras prioridades en el mercado de fichajes y todo dependerá si sale Josen Escobar o no, dado que esto daría pie para contratar a un volante de primera línea para el futuro cercano.

Aunque querían mantenerlo como una incógnita, se filtró que Harold Santiago Mosquera será el primer fichaje firmando por tres años. En ese sentido, ya tendrían listo a un extremo por derecha que también puede jugar por la izquierda, en caso de que lo necesiten. Sin embargo, no sería la única contratación.

LAS TRES PRIORIDADES DEL AMÉRICA

Sin duda alguna, América tendrá que armarse de la mejor forma para afrontar el 2026, pues, puede ser que clasifiquen para copas internacionales, ya sea para la Libertadores, dependiendo si la reclasificación le da la opción, o si queda campeón. En estos momentos, tendrán que clasificarse para los cuadrangulares, siempre y cuando obtengan un buen resultado frente al Medellín en la fecha 20. De acuerdo con Alexis Rodríguez, ya hay tres puestos por contratar.

Ante esta situación, el club ya empieza a ver opciones en todas sus líneas. Una de las primeras prioridades son fichar a un delantero por la sanción de Rodrigo Holgado y los intereses de Universitario de Deportes en contratar a Luis Ramos. Entre esas opciones está nada más ni nada menos que Luciano Pons, que también es el objetivo del Deportivo Cali.

Así las cosas, un delantero es una de las prioridades en estos momentos. Luciano Pons está en la carpeta, pero si no es el argentino, podrían traer a otro nombre. Además de un atacante, aparecen otras opciones dentro de la órbita del cuadro escarlata.

Quieren a un defensor central y a un mediocampista con mismas capacidades de Josen Escobar, por una posible venta del samario para el 2026. El jugador podría salir al fútbol internacional con ofertas de Brasil, entre otras ligas. Por ahora son las primeras tres posiciones que América quiere reforzar para el siguiente año.

Estos son los primeros tres puestos que necesita reforzar la institución, pero habrá que ver qué otras posiciones quiere tapar, teniendo en cuenta que lo de Harold Santiago Mosquera ya se filtró y ya tendrían listo a un extremo que llegará procedente de Independiente Santa Fe.