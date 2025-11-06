América venció a Chicó en Tunja y se metió a los ocho

América de Cali dio un paso clave hacia la clasificación a los cuadrangulares semifinales tras vencer 2-0 a Boyacá Chicó este jueves 6 de noviembre en el estadio La Independencia de Tunja, en juego correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II.

El partido había sido aplazado por los conciertos realizados en ese escenario, lo que impidió su disputa en la fecha original. Finalmente, se decidió mantenerlo en Tunja pese al mal estado de la cancha, lo que condicionó el desarrollo del juego.

El primer gol del compromiso llegó muy temprano, a los cinco minutos del primer tiempo. José Cavadía, mediocampista de la Selección Colombia sub 20, marcó un golazo.

Ya en las últimas jugadas del partido, al minuto 90+2, el extremo Dylan Borrero anotó un segundo gol, que bastó para que los dirigidos por David González se quedaran con los tres puntos.