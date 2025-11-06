Actualizado:
América venció a Chicó en Tunja y se metió a los ocho
El juego fue válido por la fecha 18 y ahora todos los equipos están con la misma cantidad de partidos a dos jornadas del final.
América de Cali dio un paso clave hacia la clasificación a los cuadrangulares semifinales tras vencer 2-0 a Boyacá Chicó este jueves 6 de noviembre en el estadio La Independencia de Tunja, en juego correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II.
El partido había sido aplazado por los conciertos realizados en ese escenario, lo que impidió su disputa en la fecha original. Finalmente, se decidió mantenerlo en Tunja pese al mal estado de la cancha, lo que condicionó el desarrollo del juego.
El primer gol del compromiso llegó muy temprano, a los cinco minutos del primer tiempo. José Cavadía, mediocampista de la Selección Colombia sub 20, marcó un golazo.
Ya en las últimas jugadas del partido, al minuto 90+2, el extremo Dylan Borrero anotó un segundo gol, que bastó para que los dirigidos por David González se quedaran con los tres puntos.
El encuentro fue de pocas opciones de gol. Boyacá Chicó apenas remató dos veces al arco, mientras que América lo hizo en tres ocasiones, mostrando un juego más práctico que vistoso.
Con esta victoria, América llegó a 26 puntos y una diferencia de gol de +4, ubicándose en la octava posición del campeonato. El equipo escarlata ahora depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares semifinales.
Boyacá Chicó, por su parte, se quedó con 16 unidades y ocupa la decimonovena casilla, sin posibilidades de avanzar ni compromisos con el descenso, tras asegurar su permanencia semanas atrás.
Próximos partidos de América de Cali
Este triunfo le permite a América llegar motivado para el cierre de la fase regular. En la próxima fecha recibirá a Unión Magdalena en el estadio Pascual Guerrero, en busca de asegurar su clasificación.
Posteriormente, el conjunto vallecaucano cerrará su participación en la fase regular visitando al Independiente Medellín, en un partido que podría definir su futuro en el campeonato.
